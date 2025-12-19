Charlotte, NC.- La Unidad de Participación Comunitaria e Independence Division del CMPD invitan a la comunidad a sumarse este sábado a la Fiesta Azul Invernal, un encuentro gratuito pensado para celebrar la Navidad en familia y fortalecer los lazos solidarios. El evento se desarrollará de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en City View Dr. 6711 y ofrecerá actividades recreativas, sorpresas y momentos de encuentro para personas de todas las edades.

Join our Community Engagement Unit and Independence Division for their Blue Winter Wonderland on Saturday! Enjoy a free celebration with Santa Claus, toys, hot chocolate, raffles, festive surprises and more for the whole family from 5 – 7 p.m. at 6711 City View Dr. See you there!… pic.twitter.com/T8jQxYg6Qw — CMPD News (@CMPD) December 18, 2025

La jornada incluirá la presencia de Santa Claus, entrega de juguetes, chocolate caliente, rifas y distintas propuestas diseñadas para crear una experiencia cercana y festiva. Los organizadores apuestan a un espacio seguro y acogedor donde las familias puedan compartir, disfrutar y cerrar el año con un mensaje de unión comunitaria.

Este año, la iniciativa adquiere un significado especial. Durante la temporada navideña, las divisiones involucradas recibieron más de mil referencias adicionales en comparación con años anteriores. Esta cifra refleja un aumento considerable de familias que atraviezan situaciones de vulnerabilidad y de niños que esperan cumplir un deseo en Navidad. Ante este escenario, la organización redobla esfuerzos para llegar a cada hogar y mantener viva la ilusión propia de estas fechas.

Con el objetivo de cubrir esta creciente demanda, la campaña de donación de juguetes continúa activa. Las autoridades invitan a la ciudadanía a colaborar mediante la entrega de juguetes nuevos o en buen estado en cualquiera de las divisiones participantes, en el Centro de Cumplimiento de la Ley o en los parques de bomberos locales. También existe la posibilidad de realizar donaciones económicas, destinadas a la compra directa de juguetes para garantizar una distribución equitativa. El enlace correspondiente se encuentra disponible en la biografía oficial de la iniciativa.

This holiday season, we’ve received over 1000 more referrals than in previous years which means more families in need and more holiday wishes to fulfill than ever before! Please help us make sure every child feels the warmth and magic of Christmas morning by donating toys to any… pic.twitter.com/Mkiplh4EoT — CMPD News (@CMPD) December 19, 2025

La fecha límite para recibir las donaciones se fijó para el 22 de diciembre, por lo que los organizadores insisten en la importancia de actuar con rapidez. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a que más niños vivan una mañana de Navidad llena de alegría y esperanza.

La Fiesta Azul Invernal no solo propone un evento recreativo, sino también un llamado a la empatía y a la acción colectiva. En un contexto desafiante, la participación ciudadana se convierte en una herramienta clave para acompañar a quienes más lo necesitan y reforzar el sentido de comunidad que caracteriza a estas celebraciones.

