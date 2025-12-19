«America First» en el espacio: Trump firma nueva orden ejecutiva

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva que establece una visión audaz de «America First» para el espacio, priorizando la exploración, la seguridad y el dominio económico en la última frontera.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, en el que detalló que la orden establece el mandato de devolver astronautas estadounidenses a la Luna para el año 2028.

De la misma manera, enfatizaron que para 2030, Estados Unidos deberá haber establecido los elementos iniciales de un puesto de avanzada lunar permanente.

En este sentido, la Casa Blanca, enfatizó que Trump ordenó el despliegue de reactores nucleares en órbita y en la superficie lunar, con un reactor listo para lanzamiento antes de finalizar 2030.

Señalaron que la orden impulsa al sector privado para reemplazar la Estación Espacial Internacional (ISS) mediante una vía comercial para 2030, modernizando además las instalaciones de lanzamiento.

De la misma manera, indicaron que la política busca proteger los activos críticos de EE. UU. ante los desafíos de adversarios extranjeros. Al fomentar una economía espacial vibrante, se prevé la creación de empleos de alta remuneración en la manufactura aeroespacial nacional.

Además, destacaron que se busca potenciar servicios de posicionamiento, navegación y comunicaciones de banda ancha global por satélite.

Destacan la creación de la Fuerza Espacial

Por último, la Casa Blanca señaló que esta orden se suma a los logros de la administración, incluyendo la creación de la Fuerza Espacial (la primera rama militar nueva en 70 años) y las siete Directivas de Política Espacial previas.

«Lideraremos a la humanidad de regreso a la Luna, y Estados Unidos será la primera nación en llevar a un astronauta a Marte», reafirmó el Presidente Trump.

