Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció la modernización de los trámites migratorios al destacar la expansión de su plataforma digital.

En su portal web, indicaron que actualmente, los solicitantes pueden gestionar diversos trámites de manera más ágil, segura y económica a través de la presentación electrónica de formularios.

Explicaron que el sistema en línea de USCIS ofrece una experiencia de usuario optimizada que permite a los solicitantes monitorear el estado de su caso en tiempo real y recibir notificaciones oficiales de manera inmediata. Para acceder a estos servicios, los interesados deben crear una cuenta gratuita de USCIS en línea.

Entre las ventajas principales se encuentran:

Reducción de Costos: Algunos formularios cuentan con un descuento en la tarifa de presentación si se realizan por la vía electrónica.

Algunos formularios cuentan con un si se realizan por la vía electrónica. Seguridad y Seguimiento: Gestión centralizada de documentos y acceso a herramientas de manejo de casos.

Gestión centralizada de documentos y acceso a herramientas de manejo de casos. Flexibilidad en el Envío: Según el tipo de trámite, los usuarios pueden completar un flujo de trabajo guiado o cargar una versión en PDF del formulario completado.

Ver más: CBP: Cruces ilegales caen un 92% bajo la gestión Trump

Pagos obligatorios en línea

Por otro lado, indicaron que además de la presentación de solicitudes, USCIS recuerda que ciertos pagos deben realizarse obligatoriamente a través de su plataforma digital:

Tarifa de Inmigrante de USCIS: Requisito indispensable para quienes inmigran a los EE. UU. como residentes permanentes legales (a menos que estén exentos). Formulario I-131A: Los solicitantes del Documento de Transporte (Application for Carrier Documentation) deben efectuar el pago de la tarifa correspondiente exclusivamente en línea.

Online Filing Update: You can now file certain Form I-140 petitions online by uploading a PDF. Learn more: https://t.co/8H5SNt1GJD pic.twitter.com/XBZBQeJvXi — USCIS (@USCIS) December 16, 2025

Por último, señalaron que el proceso comienza con la creación de una cuenta en el portal oficial de USCIS. Los usuarios pueden consultar la lista completa de formularios habilitados para el envío digital y verificar las tarifas actualizadas en la sección de «Programación de Tarifas» (Fee Schedule) del sitio web institucional.

USCIS destacó que busca reducir los tiempos de procesamiento y minimizar los errores comunes asociados con el envío de documentos en papel, facilitando un camino más eficiente hacia la regularización migratoria.

Video: Fin al parole de reunificación familiar