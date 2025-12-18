Trump reafirma su plan económico y critica el legado de Biden

Washington.- En un mensaje a la nación emitido el miércoles 17 de diciembre desde el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presentó un balance de su administración, centrando su discurso en la recuperación de la soberanía económica y la seguridad nacional.

Durante su discurso transmitido a nivel nacional, el mandatario subrayó que su gobierno está logrando revertir las políticas de la administración anterior.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump's primetime Address to the Nation. pic.twitter.com/Krq4U6dnyw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 18, 2025

A través de varios medios de comunicación, se conoció que el eje central del discurso fue la atribución de la actual inflación y los desafíos del costo de vida a las decisiones tomadas por su predecesor, Joe Biden.

Asimismo, Trump fue enfático al señalar que los problemas estructurales que enfrenta el ciudadano estadounidense, desde el precio de los alimentos hasta la vivienda, son consecuencia directa de la gestión demócrata.

«Cuando asumí el cargo, heredé un desastre y lo estoy arreglando», afirmó el presidente. Al mismo tiempo, destacó sus políticas arancelarias y comerciales como las herramientas necesarias para proteger el mercado interno.

Asimismo, el mandatario vinculó el aumento de los precios al consumidor con el gasto público y las políticas migratorias de la gestión anterior.

Ver más: Trump ordena bloqueo total a petroleros de Venezuela

Militares recibirán un cheque antes de Navidad

Por otro lado, durante su discurso defendió el uso de aranceles como un mecanismo para fortalecer la industria nacional, pese a las críticas sobre el impacto inmediato en los precios.

Trump además reafirmó que la estabilidad económica del país está intrínsecamente ligada al control migratorio y a la revisión de acuerdos comerciales internacionales.

De la misma manera, el primer mandatario anunció que a los militares recibirán un cheque de 1.776 dólares antes de estas Navidades.

WARRIOR DIVIDENDS ⚔️🇺🇸 "1,450,000 military service members will receive a special we call Warrior Dividend before Christmas… in honor of our nation's founding in 1776, we are sending every soldier $1,776." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/2SenJQT0xI — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

“Después de 11 meses, nuestra frontera está segura, la inflación se ha detenido, los salarios han subido, los precios han bajado, nuestra nación es fuerte, Estados Unidos es respetado y NUESTRO PAÍS HA REGRESADO. Estamos preparados para un auge económico como el mundo nunca ha visto”, afirmó Trump.

“Tonight, after 11 months, our border is secure, inflation is stopped, wages are up, prices are down, our nation is strong, America is respected, and OUR COUNTRY IS BACK. We are poised for an economic boom the likes of which the world has never seen.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/EWfEfc734u — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Video: Lanzan «NAMI Navegador» en español: Un Recurso de Salud Mental para la Comunidad