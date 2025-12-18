Seis fallecidos tras accidente en el Aeropuerto Regional de Statesville

Statesville, NC.- Autoridades de emergencia de la localidad Statesville en Carolina del Norte, informaron que seis personas fallecieron la mañana del jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo registrado en las instalaciones del Aeropuerto Regional de Statesville.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró alrededor de las 10:15 a.m., un avión privado identificado como un Cessna Citation II (C550) impactó dentro del perímetro del aeropuerto.

Trascendió que tras el choque, la aeronave fue consumida rápidamente por el fuego. A pesar de la inmediata intervención de los Bomberos de Statesville, el ICEMS, la Administración de Emergencias y equipos de apoyo de West Iredell, la magnitud del incendio impidió cualquier posibilidad de rescate.

Autoridades confirman las víctimas

Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de las seis personas que viajaban a bordo, todas declaradas fallecidas en el lugar (DOA).

Informes preliminares y fuentes cercanas a la comunidad de automovilismo indican que entre los pasajeros se encontraban el reconocido ex piloto de NASCAR, Greg Biffle, junto con miembros de su familia.

Medios de comunicación indicaron que Biffle no solo era una figura destacada en el deporte por sus múltiples campeonatos, sino también un pilar de la comunidad de Mooresville, recordado recientemente por su incansable labor humanitaria durante la respuesta al huracán Helene.

Asimismo, equipos de emergencia y peritos locales continúan trabajando en la zona para asegurar el área. Se espera que en las próximas horas se integren organismos federales de aviación para liderar la investigación técnica que determine las causas exactas del accidente.

Es de mencionar, que el Aeropuerto Regional de Statesville, es un punto clave para vuelos corporativos y equipos de competición. Sin embargo, actualmente permanece cerrado mientras se realizan las labores pertinentes.

