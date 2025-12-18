Charlotte, NC.- La Biblioteca Charlotte Mecklenburg presenta Puppet Palooza. Esta celebración familiar de títeres, gratuita y de día completo, tendrá lugar el sábado 31 de enero de 2026.
Se llevará a cabo en ImaginOn, 300 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, de 10:00 a. m. a 4:30 p. m., pero habrá una procesión de marionetas a las 9:45 a. m., ¡Así que llegue temprano!
Lee también: Puppet Palooza en ImaginOn: Festival de marionetas gratuito
Los espectáculos se realizarán durante todo el día en ImaginOn, y habrá mucho más.
- Conoce a las marionetas itinerantes gigantes
- Explore una exhibición en el balcón de marionetas de espectáculos anteriores del Children’s Theatre of Charlotte
- Karaoke de marionetas
- Haga un títere sencillo para llevar a casa.
- Disfrute de la procesión de marionetas a las 9:45 am
Las tropas de títeres participantes incluyen:
- Artes creativas de Asheville
- Cheralyn Lambeth
- Biblioteca Charlotte Mecklenburg Titiriteros de primera línea
- Teatro infantil de Charlotte
- Marionetas de mano danzantes
- Los dinosaurios de Ed viven
- Títeres FAB
- Marionetas de foca gris
- Entretenimiento de Jeghetto
- Centro Jim Henson para las Artes de Títeres
- Liza Newell
- Los Lurnsters
- Fábrica de sombras de bancos de arena
- Pastor Shakespeare
- Vídeo de VisArt.
¿Por qué asistir?
Los festivales de marionetas se convierten en un verdadero festín para la imaginación de los más pequeños.
Al sumergirse en mundos fantásticos creados por hilos y madera, los niños despiertan su creatividad de formas insospechadas. Estos eventos no solo son una fuente de entretenimiento, sino también un espacio donde los niños pueden explorar su lado artístico.
También al observar cómo los titiriteros dan vida a personajes y escenarios, los pequeños espectadores se ven inspirados a crear sus propias historias y universos.
Lee también: Primer Festival Anual de Títeres
Además, los talleres y actividades interactivas que suelen ofrecer estos festivales permiten a los niños experimentar de primera mano con las marionetas, desarrollando así su motricidad fina, su capacidad de expresión y su confianza en sí mismos.
En definitiva, asistir a un festival de marionetas es una experiencia enriquecedora que fomenta la creatividad, la imaginación y el desarrollo integral de los niños.