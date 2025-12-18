Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) informó dos eventos sanitarios relevantes en el inicio de la temporada de influenza 2025-2026: La primera muerte pediátrica asociada a la gripe en el estado y la detección de un caso confirmado de sarampión en una persona que transitó por el Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham (RDU).

Según el reporte oficial, un niño de la región oeste de Carolina del Norte falleció recientemente a causa de complicaciones relacionadas con la influenza. Las autoridades sanitarias evitaron divulgar detalles adicionales para resguardar la privacidad de la familia. Este deceso marca el primer fallecimiento pediátrico vinculado a la gripe durante la actual temporada, un hecho que refuerza la importancia de la prevención, especialmente en poblaciones infantiles.

Lee también: Confirman primer caso por influenza aviar en un niño de California

En paralelo, NCDHHS y Wake County Public Health recibieron la notificación de un caso confirmado de sarampión en una persona residente de otro estado que viajó a través de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham. La persona llegó a la terminal para un vuelo temprano en la mañana del 10 de diciembre de 2025, en un período en el que podía transmitir la enfermedad. Las autoridades mantuvieron la confidencialidad del caso y no difundieron información personal adicional.

A pesar de la confirmación, los funcionarios de salud pública señalaron que no existe, por el momento, un riesgo conocido para la salud en el aeropuerto. Sin embargo, activaron los protocolos habituales de vigilancia y prevención, con el objetivo de identificar posibles contactos y reducir cualquier probabilidad de propagación.

Lee también: Alerta de la OPS por fiebre amarilla y sarampión en la COP30

Ante este contexto, las autoridades sanitarias reiteraron sus recomendaciones de vacunación. Los especialistas aconsejan que todas las personas no vacunadas de un año de edad o más reciban la vacuna contra el sarampión para protegerse y proteger a su entorno. Además, recomiendan la inmunización contra esta enfermedad en niños de entre 6 y 11 meses que planeen viajar al extranjero o a zonas donde existan brotes activos.

En relación con la influenza, los organismos de salud insisten en la vacunación anual como la principal herramienta de prevención, junto con medidas básicas como el lavado frecuente de manos, la consulta médica oportuna ante síntomas y la protección de los grupos de mayor riesgo.

Las autoridades sanitarias de Carolina del Norte continúan el monitoreo de ambos escenarios y llaman a la población a informarse a través de canales oficiales, mantener sus esquemas de vacunación al día y colaborar con las recomendaciones de salud pública para reducir el impacto de enfermedades prevenibles.

Video: Vacunas para viajeros