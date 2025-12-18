Houston.- La NASA anunció que durante el año 2025 lograron eventos históricos, con el objetivo principal de prepararse para el regreso de la humanidad a la superficie lunar y la futura llegada a Marte.
Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que bajo la dirección del administrador interino Sean Duffy, la agencia ha consolidado hitos fundamentales en la campaña Artemis.
Logros destacados de 2025:
- Misión Artemis II: Se completó el ensamblaje del cohete SLS y la cápsula Orion para el vuelo tripulado alrededor de la Luna programado para principios de 2026.
- Aviación: El avión supersónico silencioso X-59 realizó con éxito su primer vuelo el 28 de octubre, alcanzando los 12,000 pies de altura.
- Estación Espacial Internacional (EEI): Se celebraron 25 años de presencia humana continua en la órbita baja terrestre, apoyando investigaciones médicas que incluyen tratamientos contra el cáncer aprobados por la FDA.
- Acuerdos Artemis: Siete nuevas naciones se unieron este año (incluyendo Finlandia, Noruega y Malasia), sumando un total de 59 países comprometidos con una exploración espacial segura y transparente.
Por último, la NASA presentó a su nueva clase de candidatos a astronautas y lanzó la misión ESCAPADE hacia Marte, reafirmando el liderazgo de Estados Unidos en la frontera espacial.
