Houston.- La NASA anunció que durante el año 2025 lograron eventos históricos, con el objetivo principal de prepararse para el regreso de la humanidad a la superficie lunar y la futura llegada a Marte.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que bajo la dirección del administrador interino Sean Duffy, la agencia ha consolidado hitos fundamentales en la campaña Artemis.

Ver más: Casa Blanca aborda el impacto de la Inteligencia Artificial en aulas K-12

Logros destacados de 2025:

Misión Artemis II: Se completó el ensamblaje del cohete SLS y la cápsula Orion para el vuelo tripulado alrededor de la Luna programado para principios de 2026.

Se completó el ensamblaje del cohete SLS y la cápsula Orion para el vuelo tripulado alrededor de la Luna programado para principios de 2026. Aviación: El avión supersónico silencioso X-59 realizó con éxito su primer vuelo el 28 de octubre, alcanzando los 12,000 pies de altura.

El avión supersónico silencioso X-59 realizó con éxito su primer vuelo el 28 de octubre, alcanzando los 12,000 pies de altura. Estación Espacial Internacional (EEI): Se celebraron 25 años de presencia humana continua en la órbita baja terrestre, apoyando investigaciones médicas que incluyen tratamientos contra el cáncer aprobados por la FDA.

Se celebraron 25 años de presencia humana continua en la órbita baja terrestre, apoyando investigaciones médicas que incluyen tratamientos contra el cáncer aprobados por la FDA. Acuerdos Artemis: Siete nuevas naciones se unieron este año (incluyendo Finlandia, Noruega y Malasia), sumando un total de 59 países comprometidos con una exploración espacial segura y transparente.

Por último, la NASA presentó a su nueva clase de candidatos a astronautas y lanzó la misión ESCAPADE hacia Marte, reafirmando el liderazgo de Estados Unidos en la frontera espacial.

Video: Filas inusuales en US Department Homeland Security Charlotte