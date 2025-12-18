Investigan muerte en la cuadra 9100 Trinity Road en North Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de muerte en la cuadra 9100 Trinity Road en North Division.

Major Michael Anderson provides on-scene information regarding the homicide investigation in the North Division. pic.twitter.com/XH0qPKPYQG — CMPD News (@CMPD) December 17, 2025

El miércoles 17 de diciembre, aproximadamente a la 1:05 p. m., los oficiales respondieron a un llamado de servicio por asalto con un arma mortal en la cuadra 9100 Trinity Road.

Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. La víctima fue declarada fallecida en el lugar.

Los detectives de la Unidad de Homicidios respondieron a la escena para realizar una investigación y la Búsqueda de la Escena del Crimen respondió para procesar la escena y recolectar evidencia física.

También asistieron representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas, Bomberos de Charlotte y MEDIC.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Lewis es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251217-1305-00.

