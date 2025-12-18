Burke, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Burke informó sobre el avance de una investigación que culminó con la detención de Joshua Adam Bullard, de 29 años de edad, residente en 2501 NC 18–US 64, lote 1, en la ciudad de Morganton. El caso se relaciona con cargos por explotación sexual de una menor en tercer grado y por incumplir la obligación de registrarse como delincuente sexual.

El proceso comenzó el 8 de diciembre de 2025, cuando la Oficina del Sheriff del Condado Burke recibió un ciber-tip del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. A partir de esa alerta, la Oficina del Sheriff del Condado York, en Carolina del Sur, inició las primeras diligencias. Posteriormente, esa agencia transfirió el expediente a las autoridades del condado Burke para dar continuidad a la investigación.

Lee también: Sospechoso de agresión en Burke se entrega tras dos días de búsqueda

Los investigadores de Burke desarrollaron las averiguaciones y concentraron las acciones en la dirección registrada de Bullard. Como parte del procedimiento, los agentes ejecutaron una orden de búsqueda en el inmueble ubicado en 2501 NC 18–US 64, lote 1, señalado como domicilio del acusado dentro del registro de delincuentes sexuales.

Tras completar las diligencias correspondientes, las autoridades arrestaron a Bullard por los cargos de delito grave de explotación sexual de una menor en tercer grado y por no cumplir con el registro obligatorio como delincuente sexual. Los agentes trasladaron al detenido ante el Magistrado del Condado Burke para el procesamiento judicial inicial.

En esa instancia, el tribunal determinó una fianza asegurada de 500.000 dólares. Bullard compareció a su primera audiencia el 11 de diciembre de 2025. Durante esa comparecencia, la corte estableció la siguiente fecha judicial para el 5 de enero de 2026. Además, el expediente judicial señala una fecha de corte programada para el 12 de noviembre de 2025, según los registros del caso.

Lee también: Cambio de domicilio sin notificación termina en arresto en Burke County

En el desarrollo de esta investigación participaron de manera coordinada varias agencias. Entre ellas figuran la Oficina del Sheriff del Condado Burke, el departamento de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra del mismo condado, y la Oficina del Sheriff del Condado York, en Carolina del Sur. Las autoridades destacaron la cooperación interinstitucional como un elemento clave para avanzar en casos relacionados con la protección de menores y el cumplimiento de las leyes de registro de delincuentes sexuales.

El caso continúa bajo supervisión judicial mientras avanzan las etapas procesales correspondientes.

Video: POLICIA EN BURKE CAPTURA A SOSPECHOSO DE ROBO