Troutman, NC.- Un incendio estructural registrado el miércoles 17 de diciembre por la noche activó una amplia respuesta de emergencia en Troutman y zonas vecinas. A las 7:38 p.m., los sistemas de búsqueda digital emitieron una alerta al Departamento de Bomberos de Troutman y a múltiples socios de ayuda mutua de los condados Iredell y Lincoln por un siniestro en la vivienda ubicada en el 142 Sierra Woods Drive.

Cuatro minutos después, a las 7:42 p.m., la estación activó sus tonos de despacho. El Centro de Comunicaciones de Emergencia (ECOM) informó a las compañías en ruta sobre la presencia de fuego en el ático de la estructura. Las primeras unidades de Troutman arribaron al lugar, verificaron un incendio activo y solicitaron de inmediato dos camiones cisterna adicionales para reforzar el suministro de agua durante las labores de control.

Al llegar, los equipos encontraron condiciones complejas, con fuego avanzado y una rápida propagación en la parte superior de la vivienda. Las evaluaciones preliminares indican que la residencia sufrió daños severos y presenta características de pérdida total. Los bomberos concentraron sus esfuerzos en evitar la extensión del fuego a propiedades cercanas y en asegurar el perímetro para proteger a los vecinos.

Antes de la llegada de los servicios de emergencia, un residente del sector intentó intervenir. De acuerdo con una entrevista realizada por Firewire, el vecino ingresó a la vivienda con un extintor con la intención de contener las llamas en una etapa temprana. Sin embargo, el humo denso y las condiciones peligrosas dentro de la casa lo obligaron a retirarse, lo que evitó posibles lesiones.

Durante los primeros minutos de la operación, los equipos enfrentaron dificultades de comunicación. Los informes iniciales resultaron confusos debido a fallas en la radio asignada al Comando. Una vez que el personal técnico resolvió el inconveniente, las comunicaciones se estabilizaron y permitieron una coordinación más efectiva entre las unidades desplegadas.

Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas como consecuencia directa del incendio. Los bomberos continuaron las tareas de enfriamiento y revisión para descartar focos secundarios, mientras los investigadores comenzaron a recopilar información para determinar el origen y las causas del siniestro.

El incidente puso de relieve la importancia de la respuesta coordinada entre departamentos y del apoyo de los sistemas de comunicación de emergencia. También resaltó el riesgo que enfrentan los ciudadanos al intentar combatir incendios sin el equipo adecuado. Las autoridades reiteraron el llamado a priorizar la seguridad personal y a alertar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier señal de fuego.

