Gobierno de Trump logra reducir la inflación a menos de la mitad en su primer año

Washington.- La Casa Blanca anunció que a 11 meses de asumir el cargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump logró avances sustanciales en la estabilización de la economía estadounidense.

En un comunicado, detallaron que bajo la nueva administración, la inflación ha caído en un promedio del 5% durante el periodo anterior a un promedio actual de solo el 2.7%.

Detallaron que durante la administración de Trump, se ha registrado bajas en productos esenciales como huevos, mantequilla, frutas frescas, cereales y pescados. El pavo de Acción de Gracias bajó casi un tercio en comparación con los máximos de la era Biden.

Precios de la gasolina cayó en la mayoría de los estados

Asimismo, destacaron que los precios de la gasolina han caído a su nivel más bajo en 1.741 días, situándose por debajo de los $3.00 por galón en 39 estados.

Por otro lado, la Casa Blanca, indicó que las tasas hipotecarias fijas a 30 años han bajado un 12% desde enero, ahorrando a los estadounidenses un promedio de $3.000 anuales en nuevos préstamos.

Además, señalaron que por primera vez en años, los salarios reales están creciendo más rápido que la inflación, con una proyección de aumento de más de $1.000 anuales para el trabajador promedio.

«El Presidente Trump domó la crisis inflacionaria y sigue trabajando para reducir los costos aún más a través de la desregulación y los recortes de impuestos», señaló el comunicado oficial de la Casa Blanca.

