DOJ desmantela redes del Tren de Aragua en 5 estados

Maria Gabriela Perez

Washington.- La Fiscal General Pamela Bondi anunció la apertura de múltiples acusaciones contra más de 70 líderes y miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TDA).

Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa, en donde detalló que desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha imputado a más de 260 miembros de este grupo.

“El Departamento de Justicia anunció la apertura de múltiples acusaciones formales contra más de 70 personas, incluidos líderes y miembros de la organización terrorista extranjera designada Tren de Aragua (TDA), vinculadas a varios delitos violentos dentro y fuera de los Estados Unidos. Incluidos asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, lavado de dinero y tráfico de sustancias controladas”, afirmó el escrito publicado en las redes sociales.

Despliegue por distritos

  • Colorado: Acusaciones por conspiración RICO vinculadas a robos armados en joyerías de Denver y extorsión.
  • Nebraska: 54 individuos acusados de usar malware para robar millones de dólares de cajeros automáticos (jackpotting) para financiar actividades terroristas.
  • Nueva York: Cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», líder máximo del TdA, por dirigir crímenes transnacionales y tráfico de cocaína. El Departamento de Estado ofrece $5 millones de recompensa por su captura.
  • Texas: Imputaciones contra altos mandos que operan desde Colombia y Venezuela coordinando el contrabando de oro y narcóticos.

Por último, el subfiscal General Todd Blanche, señaló que «no habrá refugio seguro para el Tren de Aragua en este país».

«Estamos desmantelando sus redes financieras y capturando a sus líderes para restaurar la seguridad pública», culminó.

