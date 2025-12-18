DOJ desmantela redes del Tren de Aragua en 5 estados

Washington.- La Fiscal General Pamela Bondi anunció la apertura de múltiples acusaciones contra más de 70 líderes y miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TDA).

Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa, en donde detalló que desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha imputado a más de 260 miembros de este grupo.

“El Departamento de Justicia anunció la apertura de múltiples acusaciones formales contra más de 70 personas, incluidos líderes y miembros de la organización terrorista extranjera designada Tren de Aragua (TDA), vinculadas a varios delitos violentos dentro y fuera de los Estados Unidos. Incluidos asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, lavado de dinero y tráfico de sustancias controladas”, afirmó el escrito publicado en las redes sociales.

Despliegue por distritos

Colorado: Acusaciones por conspiración RICO vinculadas a robos armados en joyerías de Denver y extorsión.

Acusaciones por conspiración RICO vinculadas a robos armados en joyerías de Denver y extorsión. Nebraska: 54 individuos acusados de usar malware para robar millones de dólares de cajeros automáticos (jackpotting) para financiar actividades terroristas.

54 individuos acusados de usar malware para robar millones de dólares de cajeros automáticos (jackpotting) para financiar actividades terroristas. Nueva York: Cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» , líder máximo del TdA, por dirigir crímenes transnacionales y tráfico de cocaína. El Departamento de Estado ofrece $5 millones de recompensa por su captura.

Cargos contra , líder máximo del TdA, por dirigir crímenes transnacionales y tráfico de cocaína. El Departamento de Estado ofrece por su captura. Texas: Imputaciones contra altos mandos que operan desde Colombia y Venezuela coordinando el contrabando de oro y narcóticos.

Por último, el subfiscal General Todd Blanche, señaló que «no habrá refugio seguro para el Tren de Aragua en este país».

«Estamos desmantelando sus redes financieras y capturando a sus líderes para restaurar la seguridad pública», culminó.

