DHS añade 5.000 criminales al portal «Worst of the Worst»

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el jueves 18 de diciembre una actualización masiva de su sitio web WOW.dhs.gov («Worst of the Worst»), añadiendo 5,000 nuevos perfiles.

En un comunicado, detallaron que con esta actualización, la lista asciende a más de 15,000 delincuentes extranjeros identificados.

Explicaron que el portal permite a los ciudadanos realizar búsquedas por ubicación para identificar a criminales que han sido arrestados y eliminados de sus comunidades.

De la misma manera, destacaron que los historiales incluyen delitos graves como terrorismo, homicidio, violación, secuestro y asalto agravado.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que «esta herramienta permite a los estadounidenses saber exactamente a quiénes hemos sacado de sus calles».

«El 70% de los arrestos de ICE corresponden a individuos con cargos o condenas penales previas», acotó.

Casos destacados en la plataforma:

Oscar Chan (Nevada): Miembro de la pandilla Sureños; condenas por violación con arma y secuestro.

Miembro de la pandilla Sureños; condenas por violación con arma y secuestro. Alexandr Remorenko (Pennsylvania): Condenado por violación e incesto con menores.

Condenado por violación e incesto con menores. Florin Mozdrogan (Arizona): Cargos por terrorismo y actividades bajo la ley RICO.

