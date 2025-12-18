Desfile de barcos iluminados navideños del Lake Norman

Charlotte, NC.-La temporada decembrina trae consigo una de las postales más esperadas por vecinos y visitantes: La tradicional flotilla de barcos iluminados que recorre el lago y transforma la noche en un espectáculo visual lleno de espíritu navideño. Se trata de un desfile acuático en el que embarcaciones decoradas con luces y motivos festivos navegan en caravana, ofreciendo una experiencia distinta y memorable.

Para 2025, será la noche del sábado 20 de diciembre, cuando decenas de barcos recorrerán diversos puntos estratégicos del lago. La ruta incluye zonas como Blythe, Ramsey, el Peninsula Yacht Club y las cercanías de la Planta Nuclear McGuire, lo que permite al público disfrutar del desfile desde distintos tramos de la orilla.

Quienes asistan pueden esperar un ambiente familiar, marcado por la creatividad de las decoraciones, música navideña y el brillo de las luces reflejadas en el agua. Es una propuesta ideal para compartir en familia y cerrar el año con una actividad al aire libre.

Sábado 20 de diciembre de 2025

De 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

De todos los desfiles de barcos iluminados, este es el más accesible al público. El desfile comienza en Blythe Landing, luego se dirige al Parque Ramsey Creek, luego al Peninsula Yacht Club y finalmente al Duke Energy Explorium. Cada parque estará abierto hasta 30 minutos después de que el desfile haya pasado por cada ubicación.

En el último punto de observación, Duke Energy Explorium, habrá camiones de comida y ¡una visita de Papá Noel!

Por favor lleve juguetes sin envolver como donación a Little Smiles.