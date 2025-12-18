Charlotte, NC.- El Coachella Valley Invitational (CVI) anunció el calendario de partidos del torneo de pretemporada de 2026 en el Empire Polo Club de Indio, California, del 7 al 21 de febrero. Con la incorporación de LA Galaxy, Utah Royals, Bay FC y Kansas City Current, el CVI recibirá a 12 equipos de la Major League Soccer (MLS) y 9 de la National Women’s Soccer League (NWSL) en el evento más grande de la historia. 2026 marca el regreso de la Copa Mundial de la FIFA a suelo estadounidense y el CVI de este año no solo impulsa el torneo mundial que se avecina, sino que también brinda a los aficionados un acceso sin precedentes a las mayores estrellas del deporte.
El precio anticipado ya está disponible para los pases de día de admisión general, desde tan solo $34. El precio de los pases de fin de semana de admisión general (7-8 y 14-15 de febrero) comienza desde $68. Los precios y descuentos varían según la fecha. El precio anticipado finaliza el 5 de enero. Para comprar pases, visita coachellavalleyinvitational.com/passes .
Con la incorporación de los cuatro clubes, CVI verá un número récord de equipos en Empire Polo Club. Doce equipos de la MLS participarán en 2026, incluyendo a los dos equipos de Los Ángeles. LA Galaxy y LAFC regresan a CVI por cuarta vez, ofreciendo a los aficionados locales la oportunidad de conectar con sus jugadores favoritos en un ambiente más cercano y personal.
La participación de la NWSL ha aumentado desde el evento del año pasado, con 9 de sus 16 equipos entrenando en el lugar. Los dos clubes de la NWSL del sur de California, Angel City FC y San Diego Wave FC, regresarán al desierto por tercera vez. El Denver Summit FC jugará su primer partido, y Kansas City Current y Utah Royals debutarán en CVI, lo que refuerza la importancia del evento para los clubes de la NWSL de cara a una emocionante temporada 2026.
Además debido a la selección de San Diego FC en el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, el club no puede unirse a los 21 clubes de la MLS y la NWSL en el Coachella Valley Invitational de AEG.
Calendario del Coachella Valley Invitational
Sábado 7 de febrero
- St. Louis CITY SC vs Austin FC a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico)
- San Jose Earthquakes vs Charlotte FC a las 12:00 p. m. PT
- Minnesota United FC vs Sporting Kansas City a la 1:30 p. m. (hora del Pacífico)
- Portland Timbers vs DC United a las 2:30 p. m. PT
Domingo 8 de febrero
- LA Galaxy vs. Chicago Fire FC a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
- LAFC vs. New York City FC a las 12:00 p. m. (hora del Pacífico)
Miércoles 11 de febrero
- Austin FC vs. Chicago Fire FC a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
- LA Galaxy vs. St. Louis CITY SC a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico)
- DC United vs. Minnesota United FC a las 12:30 p. m. (hora del Pacífico)
- Sporting Kansas City vs New York City FC a la 1:30 p. m. (hora del Pacífico)
- San Jose Earthquakes vs. Portland Timbers a las 3:00 p. m. (hora del Pacífico)
Sábado 14 de febrero
- Austin FC vs Sporting Kansas City a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
- Chicago Fire FC vs. Portland Timbers a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
- Charlotte FC vs Minnesota United FC a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
- New York City FC vs San Jose Earthquakes a la 1:00 p. m. (hora del Pacífico)
Domingo 15 de febrero
- Kansas City Current vs. San Diego Wave FC a las 10:30 a. m. (hora del Pacífico)
- Bay FC vs. Houston Dash a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico)
- Portland Thorns vs. Angel City FC a la 1:00 p. m. (hora del Pacífico)
- Denver Summit FC vs. Utah Royals FC a las 2:00 p. m. (hora del Pacífico)
Sábado 21 de febrero
- Houston Dash vs. Portland Thorns a las 10:30 a. m. (hora del Pacífico)
- San Diego Wave FC vs. Denver Summit FC a las 12:00 p. m. (hora del Pacífico)
- Angel City FC vs. Seattle Reign FC a la 1:30 p. m. (hora del Pacífico)