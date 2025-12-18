Anuncian medidas para prohibir procedimientos de cambio de sexo en menores

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr., presentó el jueves 18 de diciembre acciones regulatorias para prohibir los procedimientos de «rechazo de sexo» en menores de 18 años en todo el país.

Durante un evento Kennedy afirmó que «la llamada atención que afirma el género ha infligido daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables”.

“Hemos terminado con la ciencia basura, impulsada por objetivos ideológicos, no por el bienestar de los niños», destacó.

🚨 BREAKING: @SecKennedy announces "six decisive actions" to protect children from chemical and surgical mutilation: "So-called 'gender affirming care' has inflicted lasting physical and psychological damage on vulnerable young people… we’re done with junk science, driven by… pic.twitter.com/q4iWbmSNEj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 18, 2025

De la misma manera, enfatizó que el presidente Donald Trump “ha hecho de la protección infantil una prioridad nacional”.

«La iniciativa hagamos que nuestros niños vuelvan a estar sanos demuestra ese compromiso. Los procedimientos que rechazan el sexo de los niños les roban su futuro”, destacó Kennedy.

.@SecKennedy: “@POTUS has made child protection a national priority. The Make Our Children Healthy Again demonstrates that commitment. Sex-rejecting procedures rob children of their futures.” pic.twitter.com/CczqjcjuCa — HHS Rapid Response (@HHSResponse) December 18, 2025

Medidas principales:

En este sentido las autoridades dieron a conocer las diversas medidas que aplicarán para la protección de los menores, entre las cuales están las siguientes:

Restricción de Fondos: Los centros de Medicare y Medicaid (CMS), dirigidos por el Dr. Mehmet Oz, prohibirán a los hospitales realizar estas intervenciones como condición para participar en programas federales. Seguridad Infantil: Se prohibirá el financiamiento federal (Medicaid y CHIP) para bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas y cirugías en menores. Acción de la FDA: El Comisionado Marty Makary emitió advertencias a 12 fabricantes por el marketing ilegal de «breast binders» (vendajes de pecho) para niños. Clarificación Legal: Se revirtió la política anterior que incluía la disforia de género como una discapacidad bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.

«La evidencia muestra que estos procedimientos son peligrosos y causan daños irreversibles como infertilidad y pérdida de densidad ósea», declaró el Almirante Brian Christine, jefe del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública.

