Raleigh, NC.- En vísperas del Mes de Acción contra el Radón en enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publica datos y recursos en el condado sobre los niveles de radón en todo el estado. En Carolina del Norte, el radón es la principal causa ambiental de cáncer de pulmón, y se estima que 480 residentes mueren cada año debido a esta enfermedad. Las personas que han fumado al menos 100 cigarrillos en su vida son diez veces más susceptibles a los efectos del radón.

El radón es un gas inodoro e incoloro que se libera del suelo al aire libre, pero que puede acumularse y alcanzar niveles nocivos al quedar atrapado en viviendas y otros edificios. Se forma por la desintegración radiactiva natural del uranio en rocas, suelo y agua, y la única manera de saber la cantidad de radón presente en un edificio es mediante análisis.

Datos recientes muestran que los niveles elevados de radón no se limitan a zonas o regiones geológicas específicas, ya que 90 de cada 100 condados de Carolina del Norte presentan niveles elevados. Los materiales de construcción también pueden contener uranio, lo que amplía el alcance del gas radón. Los datos de encuestas estatales también reflejan que las pruebas de radón han sido muy bajas en los últimos 15 años, lo que lleva a los investigadores a creer que muchas personas están expuestas a niveles elevados de radón sin saberlo.

Para abordar estas tendencias y aumentar la concienciación sobre la exposición al radón, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha publicado recomendaciones y documentos de orientación a nivel de condado para los 100 condados de Carolina del Norte. Los recursos están disponibles en inglés, español y otros 14 idiomas. Hay videos instructivos disponibles en español, cantonés, chino, francés, alemán, hindi y lenguaje de señas americano . También hay disponibles instrucciones específicas sobre cómo realizar la prueba, así como hojas informativas para niños y mascotas. Para obtener más información y recursos adicionales, visite la página web del Programa de Radón del NCDHHS y la página web de Folletos y Recursos sobre el Radón .

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) recomienda que se realicen pruebas de radón en todos los hogares. A partir del 1 de enero, el Programa de Radón de Carolina del Norte ofrecerá kits de prueba de radón gratuitos por orden de llegada. Se publicarán más detalles más cerca de esa fecha.

El Programa de Radón de Carolina del Norte está disponible para entrevistas con medios de comunicación acreditados. Para más información, comuníquese con la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) en news@dhhs.nc.gov.

