Trump ordena bloqueo total a petroleros de Venezuela

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció una serie de medidas de máxima presión contra el régimen de Nicolás Maduro, destacando un despliegue naval sin precedentes en la región.

En sus redes sociales, detalló que Venezuela se encuentra completamente rodeada por la Armada más grande jamás ensamblada en la historia de Sudamérica.

Bloqueo naval y recuperación de activos

En este sentido, indicó que como parte de esta ofensiva, el Presidente ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques tanqueros de petróleo sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Explicó que esta acción se mantendrá hasta que el régimen devuelva a los Estados Unidos la totalidad del petróleo, tierras y otros activos. Según el mandatario, fueron robados anteriormente.

Por otro lado, Trump advirtió que la presencia militar continuará creciendo y que el impacto sobre el régimen será superior a cualquier cosa vista anteriormente.



Por último, Trump también vinculó la situación de seguridad nacional con la política migratoria. Señalando que los criminales y extranjeros ilegales enviados a los Estados Unidos durante la administración de Biden están siendo retornados a Venezuela de forma acelerada.

«América no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra Nación», sentenció el mandatario, exigiendo la devolución inmediata de todos los activos estadounidenses.

