Rechazo al abuso de poder

A un sistema caduco migratorio estadounidense, no hay que agregarle otro artículo discriminatorio jurídico, porque ya lo tiene y es el que sigue en boga, llamado “RACISMO”, porque este es el que no refleja la IV y V Enmienda Constitucional de los EE.UU., que se sanciona por abuso de autoridad, cuando nadie está por encima de la ley ni nadie será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad sin el debido proceso (V Enmienda).

Sin esa clara norma constitucional se llama “abuso de autoridad”, que es lo que están cometiendo los oficiales de la Patrulla Fronteriza en esta barbarie y represivas redadas, que va con la complicidad del gobierno republicano del presidente Donald Trump.

Pescando a río revuelto

Las operaciones o redadas para pescar a río revuelto de la Patrulla Fronteriza, en estados claves, son porque tienen un gran electorado de mayoría demócrata con presencia de inmigrantes de origen hispano, como California, Nueva York, Florida, Illinois, Texas, Nueva Jersey, Georgia, Nuevo México y Las Carolinas, que no dejan de tener, en parte, un tinte político, porque estos estados tienen significativa presencia de votantes que no son republicanos y son los que más sufren de abusos por la presencia de oficiales de la Patrulla Fronteriza, quienes han usado la fuerza para llevarse y deportar a inocentes personas, privándolos de ejercer su derecho a la defensa mediante el debido proceso como es la normativa constitucional, que no la respetan y continúan realizando aprehensiones, muchas veces en ocasiones más que desastrosas, son humillantes, que han sido golpeadas y acosadas por el color de su piel; a diferencia de quienes las aplican, que se olvidaron o no miran cómo nacieron.

Nadie está en contra de que los delincuentes estén privados de su libertad para que sean deportados. Sin embargo, están en el derecho constitucional que le asiste a todo ciudadano de defenderse ante un juez, porque la ley presume su inocencia hasta que sea declarado culpable, pero con un debido proceso.

Le puede interesar: California: epicentro migratorio

Muchos sin procesos legal que amerite detención

Son pocos los casos que se conocen de aprehendidos inmigrantes que han tenido un proceso legal para que amerite una deportación, como así lo determina la justicia ordinaria ante un juez. Al contrario, los agentes fronterizos hacen las veces de magistrados y de oficio los deportan a quienes ellos consideran peligrosos; y otros hasta desaparecen de todo contacto familiar. Eso tiene un nombre: “abuso de poder, discriminación, xenofobia o segregacionismo de autoridad”, a título de pescar con una atarraya a río revuelto.

La figura como agentes de la Patrulla Fronteriza dentro del caduco sistema migratorio es tan discordante con sus operaciones. Si bien es cierto, nadie discute su nombre como tal. Lo que es contradictorio es que, si son oficiales como patrulla de frontera, estos deben actuar en las fronteras con otros países de los EE.UU. (que sí las tienen), pero no en ciudades y condados que no son fronteras con ningún otro país. No estamos en guerra con otra nación fronteriza con los EE.UU. Vivimos dentro del territorio estadounidense y, por lo tanto, no todos los estados de la Unión Americana son frontera con otro país, en consecuencia, esta Patrulla Fronteriza debe actuar en su jurisdicción fronteriza creada con su ley.

Cuadros desgarradores de aprehensiones

Los cuadros inhumanos y desgarradores de aprehensión a inmigrantes inocentes en estas redadas por la Patrulla Fronteriza no han sido jamás vistos en EE.UU. Las redes sociales que le dieron alojamiento a miles de sus seguidores colapsaron día y noche y se apoderaron del convivir ciudadano en estos últimos meses, cuyos protagonistas que violaron la ley siguen siendo los contratados de la Patrulla Fronteriza, quienes en particular, han recibido el rechazo rotundo de la comunidad en Charlotte/Mecklenburg; rechazo al CBP ante el abuso de poder contra la comunidad más vulnerable, la hispana.

A pesar de esto, los oficiales de ICE con los de la Patrulla Fronteriza no serán premiados cuando estén al frente de un juez para que les concedan perdón o inmunidad total desde el primer día que cometieron sus abusos de poder, cuando realizaron operativos y redadas; es decir, estos oficiales amenazaron, violaron derechos humanos e insultaron a quienes quisieron, pisotearon, humillaron y violaron la propiedad. No respetaron a las personas inocentes que no habían cometido delitos.

A estas acciones contra la ley, cuyos autores son oficiales del sistema migratorio obsoleto y del desnaturalizado accionar del comportamiento de la Patrulla Fronteriza, existe una sola palabra con un nombre bien definido, que la mayoría del pueblo estadounidense tiene bien definido como el más grande “RECHAZO COMUNITARIO”. ¡NO, AL ABUSO DE PODER! por políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Muchas súplicas de madres

Para los emisarios de la Patrulla Fronteriza y su jefe Bovino, no fueron suficientes las súplicas de madres con sus niños y hasta con minusválidos, ancianos y mujeres embarazadas; no los conmovieron porque están preparados a ser inhumanos en sus redadas.

Las calles de este país se han convertido en un negro episodio por su accionar migratorio desnaturalizado, que se está publicando en las páginas, pero con otra historia negativa de esta nación; aunque cada inmigrante la sigue construyendo porque solo busca mejorar las condiciones de vida de su familia, porque soñar no es ni será un delito en este país ni en el mundo entero.