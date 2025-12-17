Gobierno de Maduro califica bloqueo de Trump como «acto de piratería»

Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su Ministerio de la Defensa y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), rechazó la reciente medida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el bloqueo naval total anunciado por la administración de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, publicado en las redes sociales el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará “a toda costa” el sistema constitucional y la integridad territorial del país.

Destacaron que la FANB cumplirá las órdenes de su Comandante en Jefe para defender los derechos legítimos sobre los espacios aéreos y marítimos.

De la misma manera, Padrino López calificó las declaraciones del presidente Donald Trump como “burdas y soberbias amenazas que no intimidan a la nación”.

Por otro lado, el ministro denunció ante el mundo que el bloqueo de buques petroleros constituye un “claro acto de agresión” y una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

En este sentido, advirtió que esta actitud “guerrerista demencial” pone en riesgo la estabilidad de la región latinoamericana y la seguridad energética mundial.

Pdvsa reporta normalidad en operaciones y exportaciones

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró a través de varios medios de comunicación que, pese al asedio, las exportaciones de crudo y derivados “se desarrollan con normalidad”.

Explicaron que la estatal indicó que sus buques continúan navegando con pleno respaldo técnico y garantías operativas, ejerciendo el derecho a la libre navegación y al libre comercio.

Es de mencionar, que estas declaraciones surgen en respuesta a la proclama presidencial de Donald Trump, quien designó al régimen venezolano como una Organización Terrorista Extranjera y ordenó un bloqueo total alegando el robo de activos estadounidenses y la financiación de actividades ilícitas mediante el petróleo.

