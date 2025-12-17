FIFA fija precio especial de 60 USD para fans fieles

Zúrich.-Tras recibir una cifra récord de 20 millones de solicitudes de entradas en la fase de selección aleatoria iniciada el pasado 11 de diciembre, la FIFA ha confirmado medidas para garantizar que el torneo sea más asequible para los seguidores más fieles.

En este sentido, en un comunicado la FIFA anunció que ha introducido una categoría de entradas especial diseñada para los seguidores de las selecciones clasificadas. Estas localidades se pondrán a disposición de los aficionados a un precio fijo de 60 USD para los 104 partidos del torneo, incluyendo el partido final.

Explicaron que la gestión de estas entradas, denominadas de «grada básica», estará bajo la responsabilidad de las federaciones miembro participantes (FMP):

Cada federación definirá sus propios criterios de asignación y procesos de solicitud.

El objetivo primordial es asegurar que las entradas se atribuyan a los aficionados más leales de cada selección.

En total, el 50% de la asignación de las FMP se destinará a las categorías más económicas: grada asequible (40%) y grada básica (10%).

se destinará a las categorías más económicas: grada asequible (40%) y grada básica (10%). El resto del aforo se dividirá entre las categorías de grada estándar y grada preferente.

Protección económica al solicitante

Por otro lado, indicaron que en un gesto hacia la afición, la FIFA ha anunciado que no se cobrará tasa administrativa en las devoluciones para aquellos seguidores que soliciten entradas a través de su federación y cuya selección no logre superar la fase de grupos.

De la misma manera, indicaron que el interés global ha alcanzado niveles sin precedentes tras la publicación del calendario oficial del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Plazo de solicitud: El proceso de selección aleatoria está abierto y cerrará el martes 13 de enero a las 11:00 ET .

El proceso de selección aleatoria está abierto y cerrará el . Igualdad de oportunidades: El momento en que se presente la solicitud dentro del plazo no influye en las posibilidades de ser seleccionado en el sorteo.

El momento en que se presente la solicitud dentro del plazo no influye en las posibilidades de ser seleccionado en el sorteo. Plataforma oficial: Los interesados deben registrarse exclusivamente en FIFA.com/tickets.

Por último, señalaron que como organización sin ánimo de lucro, la FIFA reafirmó que el 90% de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026 se destinarán directamente al crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro.

