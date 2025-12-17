FDA advierte a minoristas por fallas en retiro de fórmulas

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recordó a la industria sus responsabilidades legales bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, tras detectar que productos retirados del mercado permanecieron en los estantes de varios minoristas.

En un comunicado detalló que la agencia hizo un llamado urgente a adoptar mejores prácticas, especialmente en productos destinados a poblaciones vulnerables como bebés y niños pequeños.

Explicaron que la semana pasada, la FDA envió cartas de advertencia a importantes minoristas que no retiraron la fórmula infantil ByHeart de sus estantes, a pesar de haber sido notificados oficialmente.

Detallaron que investigadores de la agencia realizaron más de 4.000 inspecciones en todo el país y descubrieron que el producto retirado seguía disponible en más de 175 ubicaciones en 36 estados, en un caso por más de tres semanas.

Acotaron que este incidente se suma a una advertencia similar emitida el año pasado contra un minorista que no retiró adecuadamente purés de fruta contaminados con plomo.

Ver más: FDA propone la aprobación de nuevo ingrediente activo Bemotrizinol

Al respecto, el Dr. Marty Makary, comisionado de la FDA, señaló que «la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida. Es de suma importancia que todos los actores de la cadena de suministro actúen con rapidez para proteger a los niños de alimentos inseguros», afirmó

Responsabilidades de la cadena de suministro

En este sentido, la FDA enfatizó los siguientes puntos clave para la industria:

Rol crítico de los minoristas: Como último eslabón de la cadena, deben asegurar la remoción inmediata de productos inseguros para que no lleguen al consumidor.

Como último eslabón de la cadena, deben asegurar la remoción inmediata de productos inseguros para que no lleguen al consumidor. Plazo de respuesta: Las empresas advertidas tienen 15 días para detallar las medidas tomadas para corregir las violaciones y prevenir su recurrencia.

Las empresas advertidas tienen 15 días para detallar las medidas tomadas para corregir las violaciones y prevenir su recurrencia. Vigilancia extrema: La agencia mantiene una preocupación especial sobre la capacidad de los minoristas para gestionar retiros durante emergencias de salud pública.

En este sentido, indicaron que actualmente, la FDA investiga un brote multiestatal de botulismo infantil vinculado a la fórmula de ByHeart Inc.. Aunque el retiro voluntario comenzó el 8 de noviembre de 2025 y se expandió el 11 de noviembre, la agencia no ha recibido reportes de productos en estantes desde el 26 de noviembre de 2025.

Por último, señalaron que a través de la Operación Stork Speed, la FDA continúa trabajando para asegurar que los cuidadores tengan plena confianza en que la fórmula infantil disponible en el mercado es segura y consistente.

Video: Familias hispanas buscan opciones escolares más seguras