Endurecen restricciones de entrada para proteger la seguridad nacional de EE.UU.

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció la expansión y modificación de las restricciones de entrada al país para ciudadanos de diversas naciones.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, en donde destacó que estas acciones se basan en la reinstauración de políticas de vigilancia extrema establecidas mediante la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclama 10949.

Explicaron que tras una revisión exhaustiva liderada por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Dirección de Inteligencia Nacional, se han identificado países cuyos sistemas de identificación y gestión de información son considerados «deplorables». Entre las deficiencias reportadas se encuentran:

Documentación fraudulenta: Mercados activos de registros falsificados y documentos civiles escritos a mano en papel ordinario.

Mercados activos de registros falsificados y documentos civiles escritos a mano en papel ordinario. Falta de registros criminales: Bases de datos de fuerzas de seguridad inexistentes, inconsistentes o inaccesibles para el gobierno de EE. UU..

Bases de datos de fuerzas de seguridad inexistentes, inconsistentes o inaccesibles para el gobierno de EE. UU.. Corrupción sistémica: Sobornos para obtener documentos de identidad y fraude en sistemas escolares para facilitar visas de estudiantes.

Sobornos para obtener documentos de identidad y fraude en sistemas escolares para facilitar visas de estudiantes. Programas de «Ciudadanía por Inversión» (CBI): Países que ofrecen pasaportes sin requisitos de residencia, permitiendo a individuos de naciones restringidas evadir los controles de seguridad.

Países bajo restricción total o parcial

Por otro lado, detalló que la nueva normativa clasifica a los países según el nivel de riesgo y la cooperación en materia de información. La proclama establece:

Suspensión Total de Entrada (Immigrantes y No Inmigrantes): Incluye naciones como Afganistán, Siria, Burkina Faso, Laos, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, además de individuos con documentos de la Autoridad Palestina. Suspensión Parcial o Limitada: Aplica a países como Venezuela, Cuba, Nigeria, Angola, Senegal, Tanzania y Zimbabue, entre otros, restringiendo principalmente visas de inmigrantes y ciertas categorías de no inmigrantes (B-1, B-2, F, M, J). Vigilancia sobre Sobrestadía de Visas: Se han impuesto nuevas restricciones a países con altas tasas de sobrestadía, según el Reporte de Entrada/Salida del DHS.

En este sentido, destacaron que la administración ha determinado que las deficiencias en la verificación de antecedentes afectan incluso a las aplicaciones basadas en lazos familiares, por lo que estas ya no serán consideradas una excepción automática a la restricción de entrada. Sin embargo, se mantendrán excepciones caso por caso cuando el viaje sea de interés nacional crítico, para residentes permanentes legales o para atletas que participen en eventos internacionales como el Mundial o las Olimpiadas.

«Es política de los Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de extranjeros que pretendan cometer ataques terroristas, incitar crímenes de odio o explotar nuestras leyes de inmigración con propósitos malévolos», dicta la proclama.

Por último, anunciaron que esta política entrará en vigor oficialmente a las 12:01 a.m., hora del este, el 1 de enero de 2026. El gobierno continuará revisando cada 180 días la cooperación de los países señalados para determinar si las restricciones deben mantenerse o modificarse.

