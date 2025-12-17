DHS denuncia consecuencias mortales de las políticas de santuario

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) conjuntamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rechazaron la liberación de Kamalpreet Singh, un migrante indocumentado implicado en un choque fatal de varios vehículos en el estado de Washington.

En un comunicado detallaron que las autoridades federales denuncian que políticos locales se negaron a honrar una orden de detención de ICE, permitiendo la liberación de un individuo considerado una amenaza para la seguridad pública.

Explicaron que el pasado 11 de diciembre, Singh, quien conducía un camión comercial, no desaceleró en una autopista de Washington, lo que provocó una colisión en cadena que resultó en el incendio de un vehículo y la muerte del conductor de 29 años, Robert Pearson. El accidente causó daños totales en dos vehículos y el cierre de la vía por casi siete horas.

Singh había ingresado ilegalmente a los EE. UU. en 2023 por Lukeville, Arizona, y fue liberado en el país por la administración anterior.

Un patrón de peligro en las carreteras

El DHS ha identificado un patrón alarmante de migrantes indocumentados involucrados en incidentes graves mientras conducen vehículos comerciales:

Lacey, Washington: A principios de este mes, Juan Hernandez-Santos, de México, fue liberado a pesar de una orden de ICE tras un choque de seis vehículos que involucró un autobús escolar.

En noviembre, Rajinder Kumar fue acusado de homicidio por negligencia criminal tras matar a dos personas mientras conducía un camión. Florida: En agosto, Harjinder Singh fue arrestado por tres cargos de homicidio vehicular.

En agosto, Harjinder Singh fue arrestado por tres cargos de homicidio vehicular. California: Jashanpreet Singh fue detenido en octubre tras matar a tres personas mientras conducía un camión de 18 ruedas bajo la influencia de sustancias.

En este sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin criticó duramente las políticas de santuario vigentes. “Estas políticas dementes y peligrosas tienen consecuencias mortales. Robert Pearson todavía estaría vivo hoy si no se hubiera liberado a este extranjero ilegal en nuestro país. ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir antes de que los políticos pongan la seguridad pública por delante de la política?”

Por último, el DHS reafirmó su compromiso de proteger a las comunidades y recordó que las víctimas de delitos cometidos por extranjeros ilegales pueden recibir apoyo a través de la oficina de Participación de Víctimas de Crímenes de Inmigración (VOICE) contactando al 1-855-488-6423.

