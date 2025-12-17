Copa Airlines certifica seguridad en Maracaibo y activa ruta diaria

Ciudad De Panamá – La aerolínea Copa Airlines, anunció que para el próximo 20 de diciembre iniciará las operaciones a la ciudad de Maracaibo estado Zulia, sin embargo, a la ciudad de Caracas no detalló fecha.

A través de un comunicado, detalló que con el firme compromiso de mantener la conectividad de sus pasajeros, detalló sobre los ajustes en su red de rutas hacia Venezuela para el cierre del año 2025 y el inicio de 2026.

Explicaron que tras la ejecución de rigurosos protocolos de seguridad y logística, la aerolínea confirma el inicio de operaciones diarias entre el Hub de las Américas en Panamá y el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025.

Detalló que el 16 de diciembre de 2025, una aeronave de carga realizó un vuelo de prueba hacia Maracaibo para evaluar las condiciones de aproximación y servicios en tierra.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Iniciaremos vuelos diarios entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre de 2025. pic.twitter.com/XVZIGce7jF — Copa Airlines (@CopaAirlines) December 17, 2025

De la misma manera, los análisis post-vuelo determinaron que la operación hacia este aeropuerto es segura y confiable para el transporte de pasajeros.

Indicaron que la ruta operará con una frecuencia de un vuelo por día, facilitando las conexiones internacionales para los habitantes del occidente del país.

Por otro lado, señalaron que debido a la persistencia de condiciones operativas críticas en la principal terminal aérea del país, Copa Airlines ha procedido a la extensión de la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero de 2026.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Suspensión temporal de vuelos a Caracas hasta el 15 de enero de 2026 pic.twitter.com/jdP8LuMOkN — Copa Airlines (@CopaAirlines) December 16, 2025

Continuarán monitoreando la evolución

Acotaron que la empresa continúa monitoreando de cerca la evolución de la situación técnica y operativa en Maiquetía para determinar la factibilidad de un retorno seguro en la fecha prevista.

Por último, indicaron que para mitigar las afectaciones causadas por la suspensión en la capital, se han activado las siguientes medidas de alivio:

Refuerzo en Cúcuta: Se han incrementado las frecuencias de vuelos entre Panamá y Cúcuta, Colombia , ofreciendo una vía alterna de ingreso y salida para los viajeros con destino a la zona fronteriza y el territorio venezolano.

Se han incrementado las frecuencias de vuelos entre , ofreciendo una vía alterna de ingreso y salida para los viajeros con destino a la zona fronteriza y el territorio venezolano. Flexibilidad Comercial: Los pasajeros con boletos emitidos hacia o desde Caracas pueden gestionar de forma autogestionada en www.copa.com:

Cambio de fecha de viaje sin penalidades.

Cambio de origen o destino (sujeto a disponibilidad).

Solicitud de crédito para viajes futuros (Travel Certificate).

Proceso de reembolso total de boletos no utilizados.

En este sentido, Copa Airlines exhortó a todos sus clientes a verificar el estado de sus itinerarios antes de dirigirse a los aeropuertos y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la aerolínea para evitar desinformación.

