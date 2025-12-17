Charlotte Checkers patinan y ganan a los Penguins

Charlotte, NC.- Los Charlotte Checkers (14-8-2-0) resistieron el ataque tardío de los Wilkes-Barre/Scranton Penguins (19-7-1-0) y aseguraron una victoria por 2-1 en el Mohegan Arena el martes 16 de diciembre por la noche.

Kai Schwindt abrió el marcador del martes por la noche con su segundo gol de la temporada a los 18:02 del primer periodo. Hunter St. Martin y Marek Alscher dieron las asistencias. Cooper Black estuvo sólido en el primer periodo, deteniendo los 10 disparos de los Penguins.

Los Checkers continuaron con su buen juego en el segundo periodo, donde Nolan Foote anotó su tercer gol de la temporada tras una intensa labor. El portero de los Penguins, Joel Blomqvist, abanicaba un pase entre sus propios círculos, lo que permitió a Foote interceptar el pase. Foote rápidamente disparó a la portería vacía, encendiendo el partido por primera vez desde el 2 de noviembre.

Philip Tomasino abrió el marcador para los Penguins en el tercer periodo, pero ese fue el único gol que el equipo local logró contra Cooper Black. Black realizó 23 atajadas en su undécima victoria de la temporada 2025-26.

«St. Martin registró un punto en juegos consecutivos contra WBS, registrando una asistencia en cada juego esta semana … Black mejoró a 8-1 en sus últimas nueve aperturas … Los Checkers se fueron de 0 de 3 en el juego de poder, pero extinguieron los cinco juegos de poder de los Penguins … Charlotte mató a un 5 contra 3 de 95 segundos en el segundo período … Ludvig Jansson, Mitch Vande Sompel, Liam McLinskey, Colton Huard, Nate Smith, MacKenzie Entwistle, Riese Gaber, Tyler Motte y Louis Domingue fueron los rasguños para Charlotte».

Con información de Checkers

Video: Mira Deportes desde Phoenix Arizona