CBP recauda cifra récord de 200 mil millones de dólares en aranceles

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunció que, entre el 20 de enero y el 15 de diciembre de 2025, recaudaron más de 200 mil millones de dólares en aranceles.

En un comunicado detallaron que este logro es el resultado directo de más de 40 órdenes ejecutivas implementadas por la administración del Presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad nacional y económica del país.

Al respecto, el Comisionado de CBP, Rodney Scott, destacó que estas acciones salvaguardan la economía estadounidense y protegen a las industrias locales. Durante este periodo, la agencia ha logrado:

Recuperación de impuestos: Evaluación de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares en derechos Antidumping y Compensatorios (AD/CVD) para contrarrestar prácticas comerciales desleales.

Detección de fraude: Identificación de esquemas de evasión, como el de un importador de metales que intentó privar al gobierno de 100 millones de dólares mediante exenciones indebidas.

Sanciones administrativas: Ejecución de 63 acciones de inhabilitación contra partes responsables de impagos de deudas, aranceles y tarifas al gobierno federal.

Investigaciones activas: Procesamiento de casi 1,200 denuncias electrónicas (e-Allegations) enfocadas en la recaudación de ingresos para asegurar una competencia justa.

Tecnología y vigilancia avanzada

Por otro lado, señalaron que para identificar violaciones como la subvaloración, la clasificación errónea y el uso de empresas fantasma, CBP utiliza herramientas avanzadas de análisis de datos.

Explicaron que estos sistemas, como el Entorno Comercial Automatizado (ACE), permiten a la agencia mantener la velocidad operativa mientras hace cumplir rigurosamente las leyes comerciales de los Estados Unidos.

«El cumplimiento de CBP ofrece resultados», afirmó el Comisionado Scott, subrayando que la combinación de inteligencia y supervisión garantiza que quienes busquen violar las leyes comerciales rindan cuentas ante la justicia.

