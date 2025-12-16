Trump designa al fentanilo como arma de destrucción masiva

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva histórica que reclasifica el fentanilo ilícito y sus componentes químicos esenciales como Armas de Destrucción Masiva (WMD).

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que esta medida responde a la crisis de salud pública donde el fentanilo se ha consolidado como la causa número uno de muerte para estadounidenses de entre 18 y 45 años, argumentando que su potencia —donde apenas 2 miligramos pueden ser letales— lo sitúa más cerca de un agente químico de guerra que de un narcótico tradicional.

En este sentido, detallaron que la Orden Ejecutiva establece un marco de acción agresivo para las agencias federales.

Indicaron que se instruye al Fiscal General a buscar las penas máximas y sentencias agravadas contra los traficantes.

De la misma manera, señalaron que los departamentos del Tesoro y de Estado iniciarán acciones legales contra las instituciones financieras y activos de quienes faciliten la cadena de suministro global del químico.

BREAKING: President Trump just declared FENTANYL a WEAPON OF MASS DESTRUCTION. This critical step unleashes every tool to combat the cartels & foreign networks responsible for flooding communities with this deadly substance—the leading cause of death among Americans aged 18-45. pic.twitter.com/C9YXC53kzK — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

Buscan detectar y desmantelar las redes de contrabando

Por otro lado, la Casa Blanca, precisó que se ha ordenado evaluar si el Departamento de Guerra debe proporcionar recursos de seguridad nacional reforzados al Departamento de Justicia durante situaciones de emergencia relacionadas con esta designación de WMD.

Ver más: Detienen a mujer con gran cantidad de fentanilo en medio de operación antidrogas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizará protocolos de inteligencia de no proliferación para detectar y desmantelar las redes de contrabando operadas por carteles y organizaciones terroristas extranjeras.

Por último, reiteraron que con esta declaratoria, el gobierno federal busca desmantelar las estructuras financieras que los carteles utilizan para financiar insurgencias y actos de terrorismo, enfocando todo el peso del Estado para erradicar esta amenaza de las calles de la nación.

Video: Juramentan nuevas autoridades municipales en Concord