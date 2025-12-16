Salisbury, NC.- Once bomberos lesionados, una respuesta en cuatro minutos y una emergencia reportada el lunes 15 de diciembre a las 4:56 de la tarde marcaron un incidente de alto impacto en la ciudad de Salisbury. El Departamento de Bomberos acudió a una vivienda ubicada en el 1143 Laurel Street tras recibir un aviso por un posible incendio estructural. La magnitud del siniestro exigió una intervención inmediata y coordinada.

Al llegar al lugar, las unidades observaron condiciones severas de fuego concentradas en toda la parte trasera de la casa unifamiliar. Ante ese escenario, el personal desplegó de inmediato un ataque ofensivo con el objetivo de controlar las llamas y evitar su propagación hacia otras áreas de la estructura y propiedades cercanas. La intensidad del incendio demandó un esfuerzo continuo y una actuación rápida por parte de los equipos en escena.

Durante el desarrollo de las labores de extinción, una línea de gas explotó dentro de la residencia. La detonación alteró de forma crítica la estabilidad del inmueble y comprometió su integridad estructural. Como consecuencia directa, el techo colapsó mientras los bomberos ejecutaban el ataque ofensivo contra el fuego. El derrumbe provocó lesiones a once integrantes del cuerpo de bomberos que participaban en la operación.

Los servicios de emergencia trasladaron a los once bomberos a centros hospitalarios para su evaluación y tratamiento médico. Hasta el momento, las autoridades no detallaron la gravedad de las lesiones, aunque confirmaron que todos recibieron atención especializada de manera inmediata. El incidente encendió las alertas sobre los riesgos asociados a incendios estructurales con presencia de instalaciones de gas activas.

Tras la explosión y el colapso parcial de la vivienda, los equipos en el lugar ajustaron las estrategias operativas para asegurar la zona y prevenir nuevos riesgos. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras los bomberos continuaban las tareas necesarias para controlar completamente el incendio y evitar reactivaciones. La prioridad se centró en la protección del personal y de los residentes del área.

El Departamento de Bomberos de Salisbury inició una evaluación preliminar para determinar el origen del incendio y las circunstancias que llevaron a la explosión de la línea de gas. Este análisis permitirá definir medidas preventivas y reforzar protocolos de seguridad en futuras emergencias similares.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 4:56 p. m., y las autoridades informaron que compartirán más detalles a medida que avance la investigación y se disponga de información confirmada.

