Narcotraficante convicto sentenciado a 21 años de prisión

Charlotte, NC.- Sentenciaron a Grey Alan Hester, de 50 años de edad, de Candler, Carolina del Norte, a 21 años de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por cargos de drogas y armas, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Alicia Jones, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EE. UU. (ATF), División de Campo de Charlotte, Jae W. Chung, agente especial interino a cargo de la División de Campo de Atlanta de la Administración de Control de Drogas (DEA), que supervisa la Oficina del Distrito de Charlotte, el sheriff Quentin Miller de la Oficina del Sheriff del Condado Buncombe y la jefa Carla Neadeau del Departamento de Policía Indígena Cherokee (CIPD), se unen al fiscal estadounidense Ferguson para hacer el anuncio.

Según los registros presentados en el caso, de 2021 a 2023, Hester traficó metanfetamina y fentanilo en los condados Buncombe y Jackson. Los documentos judiciales muestran que el 11 de julio de 2023, agentes del Departamento de Policía Indígena Cherokee encontraron a Hester mientras intentaba usar una identificación falsa en el Casino Harrah’s.

Durante el encuentro, los agentes le incautaron más de 11.380 dólares, fentanilo y una pistola cargada de una funda que llevaba en la cadera. Posteriormente, los agentes registraron sus mochilas, que contenían cantidades de fentanilo y metanfetamina, una pistola con un kit de conversión a ametralladora, conocido como «Glock Switch», un cargador extendido de 30 cartuchos con 23, balanzas digitales y otros artículos relacionados con drogas.

Según los registros judiciales, el 14 de julio de 2023, las fuerzas del orden registraron la casa de Hester en Buncombe Country, donde encontraron fentanilo, metanfetamina, una pistola robada, una escopeta semiautomática, un rifle, un rifle AR calibre 5.56 (arma de fabricación privada) y varias municiones. Hester tiene antecedentes penales por delitos graves y tiene prohibido poseer armas de fuego o municiones.

El 20 de junio de 2025, Hester se declaró culpable de conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir metanfetamina, posesión con intención de distribuir metanfetamina, posesión de arma de fuego por parte de un delincuente y posesión de una ametralladora. Se encuentra bajo custodia federal y será transferido a la Oficina Federal de Prisiones tras la designación de una instalación federal.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson agradeció a la DEA, la ATF, el Departamento de Policía Indígena Cherokee y la Oficina del Sheriff del Condado Buncombe por su investigación del caso.

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Christopher S. Hess, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Asheville, manejó el proceso.

Este caso forma parte de la Operación «Recuperemos América», una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación «Recuperemos América» ​​optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN).

