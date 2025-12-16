Charlotte, NC.- Después de dejar escapar una ventaja en el último cuarto, los Charlotte Hornets aprovecharon el triple de Brandon Miller para empatar el juego y luego derrotaron a los Cleveland Cavaliers en tiempo extra para obtener una victoria como visitantes de 119-111 el domingo 14 de diciembre por la noche.
The Hornets capitalized on Brandon Miller’s late game-tying 3-pointer by pitching a rare overtime shutout for a 119-111 road win in Cleveland on Sunday evening.
Mejores actuaciones
El novato Kon Knueppel, tras su récord personal de 33 puntos el viernes por la noche, anotó 29 puntos, la mayor cantidad del partido, con 11 de 19 en tiros de campo en la victoria, la primera de Charlotte como visitante en tiempo extra desde el 1 de febrero de 2021. Brandon Miller totalizó 25 puntos, con 8 de 23 en tiros de campo, cinco triples, 13 rebotes (la mejor marca de su carrera) y seis asistencias, logrando su primera actuación de 25-10-5. Miles Bridges también logró un doble-doble, con 20 puntos, 10 rebotes y seis asistencias.
Por el lado de Cleveland, Darius Garland anotó 26 puntos (18 en la segunda mitad), con 8 de 19 en tiros de campo y nueve asistencias, la mayor cantidad del partido. Donovan Mitchell añadió 17 puntos con un acierto no muy bueno de 6 de 24 en tiros de campo (1 de 11 en triples), mientras que Jaylon Tyson registró 16 puntos y 13 rebotes, la mejor marca de su carrera, saliendo desde la banca, para un doble-doble.
Punto de inflexión
Charlotte convirtió ocho pérdidas de balón de Cleveland en 15 puntos en la primera mitad, dejando una ventaja de 57-47 al descanso. Un parcial de 12-1 a mediados del tercer cuarto ayudó a los Hornets a mantener una ventaja de nueve puntos a 12 minutos del final. Los Cavaliers abrieron el cuarto con un parcial de 20-10 para retomar la ventaja y mantuvieron la ventaja en los últimos segundos antes de que un triple de Miller que empató el partido obligara a la prórroga. Tras la breve recuperación, Charlotte mantuvo a Cleveland sin anotar con 0 de 10 en tiros libres durante los cinco minutos adicionales, se llevó el balón 9-5 y terminó con un 6 de 6 en tiros libres.
La defensa avanza en el tiempo extra
Según Stathead, esta fue apenas la segunda vez en la historia del equipo que los Hornets lograron una blanqueada en el primer tiempo extra; la otra vez ocurrió el 13 de enero de 1997 contra Denver. El último equipo de la NBA en lograr esta inusual hazaña como visitante fue Minnesota en Chicago el 7 de noviembre de 2015.
Aprovechar al máximo las posesiones
Aunque los Hornets perdieron cuatro balones más (18-14), lograron superar a los Cavaliers, 26-18 en puntos por pérdidas de balón y 20-7 en puntos de segunda oportunidad. Charlotte llegó a este partido en el puesto 29 en puntos anotados por pérdidas de balón (15.1) y Cleveland era cuarto en puntos permitidos por pérdidas de balón (16.8).
James comienza como base
Quizás buscando usar su defensa contra Garland y Mitchell, el novato Sion James debutó como base titular (14.º del año). El jugador de Duke tuvo un buen desempeño como titular, anotando sus tres primeros triples para terminar con nueve puntos, siete rebotes (la mejor marca de su carrera), tres asistencias, una pérdida de balón y un +12 (mejor promedio del partido) en 39 minutos.
Cita posterior al partido
«Creo que lo planearon como un tiro rápido de dos puntos, una jugada de lanzamiento. Vi al defensor (Garland) tirar un triple abierto. Confié en mi instinto y en el proceso todo el año y acerté un tiro abierto. Llevamos haciendo esto todo el verano, así que sabemos quién está en la cancha, las fortalezas y debilidades de cada uno, por supuesto, así que sabíamos que necesitábamos un tiro rápido». – Brandon Miller sobre su triple que empató el partido a 4.7 segundos del final del tiempo reglamentario.
¿Qué sigue?
Los Hornets tendrán tres días libres antes de recibir a los Atlanta Hawks el jueves 18 de diciembre a partir de las 7:00 p.m. Charlotte ha perdido los últimos cinco encuentros con Atlanta (tres por cinco puntos o menos), lo que representa su racha de derrotas más larga contra los Hawks desde el 6 de enero de 2012 hasta el 17 de marzo de 2014 (11 derrotas consecutivas).
