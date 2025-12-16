Punto de inflexión

Charlotte convirtió ocho pérdidas de balón de Cleveland en 15 puntos en la primera mitad, dejando una ventaja de 57-47 al descanso. Un parcial de 12-1 a mediados del tercer cuarto ayudó a los Hornets a mantener una ventaja de nueve puntos a 12 minutos del final. Los Cavaliers abrieron el cuarto con un parcial de 20-10 para retomar la ventaja y mantuvieron la ventaja en los últimos segundos antes de que un triple de Miller que empató el partido obligara a la prórroga. Tras la breve recuperación, Charlotte mantuvo a Cleveland sin anotar con 0 de 10 en tiros libres durante los cinco minutos adicionales, se llevó el balón 9-5 y terminó con un 6 de 6 en tiros libres.