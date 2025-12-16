Charlotte, NC.- GoFundMe acaba de publicar su informe Year in Help 2025, que celebra la generosidad de personas y organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo que se ayudaron mutuamente a lo largo del año. En un año marcado por desastres naturales y crecientes necesidades cotidianas, el poder de la ayuda unió a las comunidades como nunca antes: con un promedio de 2.5 donaciones por segundo, personas de todo el mundo acudieron a GoFundMe para apoyar a otros, respaldar a organizaciones sin fines de lucro y fortalecer comunidades.

GoFundMe nombró a Buncombe, Carolina del Norte como la cuarta comunidad más generosa de EE. UU. y Orange, Carolina del Norte como la decimoséptima comunidad más generosa de EEUU.

En todo el mundo, la comunidad de GoFundMe se unió en 2025 para abordar necesidades críticas y promover causas significativas en el ámbito global:

Más de 72 millones de veces se compartieron colectas.

Categoría de mayor crecimiento: Caridad. Le siguieron Facturas Mensuales y Fe.

País más generoso: Irlanda encabezó la lista por séptimo año consecutivo.

Más de 95.000 personas acudieron a GoFundMe con el sueño de iniciar su propio negocio.

Se iniciaron más colectas para apoyar bancos de alimentos que para cualquier otra causa comunitaria.

Las colectas para voluntariado aumentaron 3 veces.

Nuestra comunidad demostró ser un lugar confiable para recibir ayuda en momentos de crisis: se recaudaron 330.415 millones de dólares para ayuda por desastres naturales.

Más de 95.000 donantes apoyaron a jóvenes atletas en la realización de sus sueños.

Este año también marcó 15 años de generosidad en GoFundMe: desde 2010 se han facilitado más de 40 mil millones de dólares en ayuda mediante la plataforma, y se ha brindado apoyo a más de 166.000 organizaciones sin fines de lucro.

La recaudación para útiles escolares aumentó en más de un 50%, y más de 630,000 donantes apoyaron a personas con colegiaturas y gastos educativos.

La recaudación para gastos esenciales creció un 20%: las comunidades intervinieron para brindar ayuda directa a individuos y donar a las organizaciones que ofrecen recursos, especialmente a quienes enfrentan inseguridad alimentaria.

Más de 80,000 organizadores se activaron por una causa sin fines de lucro: los participantes se inscribieron para correr, caminar, pedalear y nadar más de 6 millones de millas, una distancia suficiente para viajar a la Luna y volver más de 12 veces.

El informe Year in Help 2025 de GoFundMe está disponible en: gofundme.com/2025. Para descargar un kit de prensa con el logotipo oficial, una hoja informativa del informe y recursos visuales, consulte aquí.

