martes, diciembre 16, 2025
Modified date:

GoFundMe: Condados en NC entre los más generosos de EE. UU. en 2025

NOTICIASCHARLOTTE & NC
3
GoFundMe: Condados en NC entre los más generosos de EE. UU. en 2025
Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- GoFundMe acaba de publicar su informe Year in Help 2025, que celebra la generosidad de personas y organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo que se ayudaron mutuamente a lo largo del año. En un año marcado por desastres naturales y crecientes necesidades cotidianas, el poder de la ayuda unió a las comunidades como nunca antes: con un promedio de 2.5 donaciones por segundo, personas de todo el mundo acudieron a GoFundMe para apoyar a otros, respaldar a organizaciones sin fines de lucro y fortalecer comunidades.

Lee también: Latinos en Carolina del Norte ya vivían con miedo antes de los operativos CBP/ICE

GoFundMe nombró a Buncombe, Carolina del Norte como la cuarta comunidad más generosa de EE. UU. y Orange, Carolina del Norte como la decimoséptima comunidad más generosa de EEUU.

En todo el mundo, la comunidad de GoFundMe se unió en 2025 para abordar necesidades críticas y promover causas significativas en el ámbito global:

  • Más de 72 millones de veces se compartieron colectas.
  • Categoría de mayor crecimiento: Caridad. Le siguieron Facturas Mensuales y Fe.
  • País más generoso: Irlanda encabezó la lista por séptimo año consecutivo.
  • Más de 95.000 personas acudieron a GoFundMe con el sueño de iniciar su propio negocio.
  • Se iniciaron más colectas para apoyar bancos de alimentos que para cualquier otra causa comunitaria.
  • Las colectas para voluntariado aumentaron 3 veces.
  • Nuestra comunidad demostró ser un lugar confiable para recibir ayuda en momentos de crisis: se recaudaron 330.415 millones de dólares para ayuda por desastres naturales.
  • Más de 95.000 donantes apoyaron a jóvenes atletas en la realización de sus sueños.
  • Este año también marcó 15 años de generosidad en GoFundMe: desde 2010 se han facilitado más de 40 mil millones de dólares en ayuda mediante la plataforma, y se ha brindado apoyo a más de 166.000 organizaciones sin fines de lucro.

Lee también: DHS y FEMA anuncian $33 millones para recuperación en Carolina del Norte

  • La recaudación para útiles escolares aumentó en más de un 50%, y más de 630,000 donantes apoyaron a personas con colegiaturas y gastos educativos.
  • La recaudación para gastos esenciales creció un 20%: las comunidades intervinieron para brindar ayuda directa a individuos y donar a las organizaciones que ofrecen recursos, especialmente a quienes enfrentan inseguridad alimentaria.
  • Más de 80,000 organizadores se activaron por una causa sin fines de lucro: los participantes se inscribieron para correr, caminar, pedalear y nadar más de 6 millones de millas, una distancia suficiente para viajar a la Luna y volver más de 12 veces.
  • El informe Year in Help 2025 de GoFundMe está disponible en: gofundme.com/2025. Para descargar un kit de prensa con el logotipo oficial, una hoja informativa del informe y recursos visuales, consulte aquí.

Video: “Solo quiero que se haga justicia”, dijo la hija de la hondureña asesinada en Salibury, NC

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
160,992FansMe gusta
20,853SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,000SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,942SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.