FBI ofrece $50.000 por información sobre el tiroteo en Brown University

Rhode Island.- Tras el tiroteo masivo ocurrido el sábado 13 de diciembre de 2025 en el campus de la Universidad de Brown, la División de Boston del FBI, anunció que han autorizado una recompensa de hasta $50.000 a cambio de información que conduzca directamente a la identificación, detención y posterior condena del atacante.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que están trabajando en conjunto con la Policía de Providence y la Policía Estatal de Rhode Island. Además, señalaron que han puesto en marcha un operativo de búsqueda a gran escala para dar con el responsable del crimen.

Indicaron que el sospechoso ha sido descrito preliminarmente como un hombre de aproximadamente 1.73 metros de altura (5’8″) y de complexión robusta.

FBI agents and analysts are working closely with law enforcement partners to track leads and gather intelligence to identify the person responsible for the mass shooting that occurred at Brown University. Members of the #FBI Evidence Response Team and specialists from the FBI… pic.twitter.com/DQw92SRWoS — FBI (@FBI) December 16, 2025

Están procesando la escena minuciosamente

De la misma manera, detallaron que la investigación cuenta con el apoyo de unidades especializadas de élite, incluyendo el Equipo de Respuesta ante Evidencias (ERT) y expertos del Laboratorio del FBI.

Explicaron que estos especialistas están procesando minuciosamente la escena del crimen mediante técnicas avanzadas de documentación forense.

Por último, reafirmaron su compromiso de mantener un flujo constante de activos, recursos tecnológicos y personal especializado para asegurar que se haga justicia por las víctimas y sus familias, manteniendo la colaboración interagencial hasta que el caso sea resuelto.

