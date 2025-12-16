Columbia, SC.- El Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció el arresto de Clifton Dwayne Standridge (42 años), residente de Anderson, SC, por dos cargos relacionados con la explotación sexual de un menor. Investigadores del Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) del Departamento de Policía de Anderson realizaron el arresto.

Los investigadores afirman que Standridge participó en una conducta sexual delictiva con una menor y fabricó archivos de material de abuso sexual infantil.

A Standridge lo arrestaron el 11 de diciembre de 2025. Está acusado de un cargo de conducta sexual delictiva con un menor (§16-3-655(A)(1)); y un cargo de explotación sexual de un menor, en primer grado (§16-15-395), un delito grave punible con hasta 20 años de prisión.

Este caso será investigado por la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General Wilson enfatizó que todos los acusados ​​se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El material de abuso sexual infantil, o MASI, refleja con mayor precisión el material utilizado en estos crímenes atroces y abusivos. «Pornografía» puede implicar que el niño participó con consentimiento. Por esta razón, en el ámbito mundial, el término «pornografía infantil» se está sustituyendo por MASI.

