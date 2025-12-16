martes, diciembre 16, 2025
Modified date:

ArtBreak: Visitas guiadas gratuitas a la hora del almuerzo

ENTRETENIMIENTO
4
ArtBreak: Visitas guiadas gratuitas a la hora del almuerzo en los museos del Centro de Artes Levine
Cortesía: ArtBreak
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- ArtBreak es una visita guiada gratuita de 30 minutos a la hora del almuerzo que se ofrece en los museos del Centro de Artes Levine. Es una oportunidad para tomarse un respiro de la jornada laboral y disfrutar del arte.

Cada uno de estos tours comienza a las 12:00 p.m.

Horario de ArtBreak

  • Centro Harvey B. Gantt
  • 551 S Tryon Street, Charlotte, NC
  • Primer jueves del mes

Lee también: Entrada gratuita al Museo Mint Randolph los miércoles por la noche

Museo de Arte Moderno Bechtler

Museo de Arte Mint Uptown

  • 500 S Tryon Street, Charlotte, NC
  • Tercer jueves del mes (programado al menos hasta el 18 de diciembre de 2025)
  • Más información

Video: Biblioteca Billy Graham celebra el Día de La Herencia Hispana

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
160,992FansMe gusta
20,853SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,000SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,942SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.