ArtBreak: Visitas guiadas gratuitas a la hora del almuerzo

Charlotte, NC.- ArtBreak es una visita guiada gratuita de 30 minutos a la hora del almuerzo que se ofrece en los museos del Centro de Artes Levine. Es una oportunidad para tomarse un respiro de la jornada laboral y disfrutar del arte.
Cada uno de estos tours comienza a las 12:00 p.m.
Horario de ArtBreak
- Centro Harvey B. Gantt
- 551 S Tryon Street, Charlotte, NC
- Primer jueves del mes
Museo de Arte Moderno Bechtler
- 420 S Tryon Street, Charlotte, NC
Museo de Arte Mint Uptown
- 500 S Tryon Street, Charlotte, NC
- Tercer jueves del mes (programado al menos hasta el 18 de diciembre de 2025)
