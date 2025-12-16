Charlotte, NC.- 2,7 millones de pasajeros, casi 27.600 vuelos y una intensa agenda de salidas y llegadas marcan el inicio del tráfico aéreo de las vacaciones de invierno en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT). Entre el 16 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, la terminal aérea vivirá uno de los periodos más activos del año, impulsado por los desplazamientos de fin de año y el reencuentro de miles de familias.

Winter holiday traffic is taking off at CLT! From Dec. 16, 2025 – Jan. 4, 2026, we’re preparing to welcome 2.7 million travelers through our concourses. • Peak local departure days: Dec. 19 and Dec. 26–27

• Busiest overall travel window: Dec. 26–28

• Nearly 27,600 flights… pic.twitter.com/wiKWkVg3ZR — CLT Airport (@CLTAirport) December 15, 2025

Las autoridades aeroportuarias identificaron picos claros de movimiento en el calendario. Los días 19 de diciembre y 26 y 27 de diciembre concentran el mayor volumen de salidas locales, mientras que la ventana más concurrida en general se extiende del 26 al 28 de diciembre. Durante esas jornadas, las explanadas, áreas de control y salas de embarque registrarán un flujo constante de viajeros.

El volumen de operaciones aéreas refleja la magnitud del desafío logístico. Casi 27.600 vuelos despegarán o aterrizarán en CLT durante este periodo, lo que exige una coordinación precisa entre aerolíneas, personal del aeropuerto, autoridades de seguridad y servicios terrestres. El objetivo principal apunta a mantener la fluidez de las operaciones y reducir demoras, incluso en los días de mayor demanda.

El aeropuerto recomienda a los pasajeros planificar con antelación para evitar contratiempos. La administración de CLT sugiere reservar estacionamiento con anticipación a través del portal parkCLT.com o mediante la aplicación oficial del aeropuerto. Esta medida permite asegurar un espacio y agilizar el acceso a la terminal, especialmente en jornadas de alta ocupación.

En cuanto a los tiempos de llegada, CLT aconseja presentarse al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos internacionales. Estas recomendaciones buscan facilitar los procesos de documentación, control de seguridad y embarque, que suelen extenderse durante temporadas de alto tránsito.

Además del movimiento de pasajeros, el aeropuerto refuerza su operación con mayor personal en áreas clave, señalización adicional y asistencia al viajero. Las aerolíneas también ajustan sus horarios y recursos para responder a la demanda estacional, mientras los servicios comerciales dentro de la terminal se preparan para un incremento sostenido de clientes.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas consolida así su papel como uno de los principales centros de conexión del país durante la temporada invernal. Con planificación, coordinación y recomendaciones claras al público, la terminal afronta un periodo clave para la movilidad aérea regional y nacional, en un contexto donde millones de viajeros eligen el avión para cerrar el año y comenzar uno nuevo.

