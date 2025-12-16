Charlotte, NC.- Las autoridades locales y federales cerraron otro fin de semana con resultados positivos en el marco de la Operación Temporada Segura, una estrategia conjunta que fortaleció la seguridad en Uptown Charlotte y sus alrededores dejando en resumen 36 arrestos, entre ellos cuatro menores de edad. La iniciativa reunió a múltiples organismos de seguridad con un objetivo común: Reducir riesgos, proteger a la comunidad y garantizar entornos más seguros durante la temporada festiva.

Another successful weekend for Operation Safe Season! With the collaboration of CMPD, MSCO, NCSHP, HSI, FBI, ALE and Mecklenburg County ABC, Uptown Charlotte experienced enhanced security as well as safer roadways and businesses with dangerous narcotics, firearms and criminals… pic.twitter.com/XJzBqAZNrY — CMPD News (@CMPD) December 15, 2025

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) lideró los operativos con el apoyo del MSCO, la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, la ALE y la División de Control de Alcoholes (ABC) del Condado Mecklenburg. Esta coordinación interinstitucional permitió ejecutar acciones preventivas y correctivas de alto impacto en vías, comercios y espacios públicos.

Durante el fin de semana, los equipos realizaron 224 paradas de tráfico y emitieron 317 citaciones por diversas infracciones. Estas acciones derivaron en 36 arrestos, entre ellos cuatro menores de edad. Los operativos también lograron retirar de circulación sustancias ilegales y armas de fuego, lo que redujo de forma directa los riesgos para residentes y visitantes.

Las autoridades incautaron aproximadamente 661 gramos de presunta marihuana y más de tres gramos de presunta cocaína. Además, los agentes decomisaron 20 armas de fuego, un dato que refuerza el impacto preventivo de la operación frente a posibles hechos delictivos. En paralelo, los inspectores realizaron 24 controles ABC en establecimientos comerciales, donde detectaron seis infracciones relacionadas con la normativa vigente.

Uno de los resultados más destacados surgió en la División Central, que reportó cero delitos violentos desde las 5:00 p. m. del viernes hasta las 3:00 p. m. del domingo. Este indicador reflejó la efectividad del despliegue policial y la presencia activa de las fuerzas de seguridad en zonas estratégicas de la ciudad.

Además, las autoridades resaltaron que la Operación Temporada Segura no solo busca sancionar conductas ilegales, sino también disuadir el delito mediante la presencia visible y el trabajo coordinado. El plan continuará durante las próximas semanas con el fin de mantener estándares elevados de seguridad en eventos, comercios y vías principales.

Finalmente, los organismos participantes reafirmaron su compromiso con la comunidad y señalaron que la colaboración entre agencias y ciudadanos resulta clave para unas fiestas más tranquilas. Con este enfoque, Uptown Charlotte avanza hacia un entorno más seguro para todos.

