Charlotte, NC.- CLT NYE , la celebración de Nochevieja en Uptown de Charlotte, se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2025 en el Festival Light Knights, en Truist Field, 324 S Mint Street, Charlotte, Carolina del Norte.
Si buscas fuegos artificiales de Año Nuevo cerca, ¡este es el lugar ideal! Es el único espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja anunciado en Uptown Charlotte (hasta el momento).
El evento comenzará a las 8:00 p.m. Los boletos de entrada general cuestan $16 por persona, o $46 si desea participar en patinaje sobre hielo y tubing.)
Las entradas incluyen:
- Acceso a las actividades de Light the Knights, exhibiciones de luces y mercado
- Espectáculo de fuegos artificiales a medianoche
- Una copa de champán de cortesía (mayores de 21 años) o una copa de sidra de manzana a medianoche.
- Música con Split Second Sound y su Split Live DJ Experience Band
Finalmente puede comprar las entradas aquí.
3 razones para recibir el Año Nuevo fuera de casa
Recibir el Año Nuevo fuera de casa se ha convertido en una experiencia cada vez más valorada, y no es casualidad. Una primera razón es la oportunidad de romper con la rutina y regalarse un cambio de escenario que renueve la energía emocional y mental.
Viajar o celebrar en un lugar distinto permite cerrar ciclos con mayor conciencia y abrir el nuevo año con una sensación auténtica de inicio, lejos de las obligaciones domésticas y del piloto automático cotidiano.
Una segunda razón tiene que ver con la creación de recuerdos significativos: vivir la despedida del año en otro entorno, ya sea una ciudad vibrante, un pueblo tranquilo o un destino natural, transforma la celebración en una historia memorable que se atesora con el tiempo.
Estas vivencias suelen fortalecer vínculos, generar anécdotas compartidas y aportar una carga emocional positiva que perdura mucho más que una cena tradicional en casa. Por último, recibir el año fuera del hogar invita a la conexión con nuevas culturas, personas y tradiciones.
Observar cómo otros celebran, integrarse a rituales diferentes o simplemente compartir un brindis con desconocidos amplía la mirada y enriquece la experiencia personal.
En conjunto, estas razones convierten al Año Nuevo fuera de casa en una decisión consciente de disfrute, apertura y renovación.