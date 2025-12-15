Las entradas incluyen:

Acceso a las actividades de Light the Knights, exhibiciones de luces y mercado

Espectáculo de fuegos artificiales a medianoche

Una copa de champán de cortesía (mayores de 21 años) o una copa de sidra de manzana a medianoche.

Música con Split Second Sound y su Split Live DJ Experience Band

Finalmente puede comprar las entradas aquí.

3 razones para recibir el Año Nuevo fuera de casa

Recibir el Año Nuevo fuera de casa se ha convertido en una experiencia cada vez más valorada, y no es casualidad. Una primera razón es la oportunidad de romper con la rutina y regalarse un cambio de escenario que renueve la energía emocional y mental.

Viajar o celebrar en un lugar distinto permite cerrar ciclos con mayor conciencia y abrir el nuevo año con una sensación auténtica de inicio, lejos de las obligaciones domésticas y del piloto automático cotidiano.

Una segunda razón tiene que ver con la creación de recuerdos significativos: vivir la despedida del año en otro entorno, ya sea una ciudad vibrante, un pueblo tranquilo o un destino natural, transforma la celebración en una historia memorable que se atesora con el tiempo.

Estas vivencias suelen fortalecer vínculos, generar anécdotas compartidas y aportar una carga emocional positiva que perdura mucho más que una cena tradicional en casa. Por último, recibir el año fuera del hogar invita a la conexión con nuevas culturas, personas y tradiciones.

Observar cómo otros celebran, integrarse a rituales diferentes o simplemente compartir un brindis con desconocidos amplía la mirada y enriquece la experiencia personal.

En conjunto, estas razones convierten al Año Nuevo fuera de casa en una decisión consciente de disfrute, apertura y renovación.

