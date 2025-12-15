Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó una nueva guía de política para reforzar la seguridad nacional y prevenir el fraude de identidad en los documentos de inmigración.

En un comunicado, señaló que las nuevas directrices, efectivas de inmediato, limitan el uso de fotografías y exigen que sean más recientes y fiables.

Explicaron que las fotos utilizadas para crear documentos de inmigración no pueden tener una antigüedad superior a tres años desde la fecha de presentación de un formulario USCIS.

De la misma manera, indicaron que se dejarán de aceptar las fotos auto-presentadas. Solo se utilizarán imágenes capturadas por USCIS u otras entidades autorizadas.

Serán para diversas solicitudes

USCIS destacó que esta medida aborda vulnerabilidades en la verificación de identidad y deja sin efecto las flexibilidades de la era COVID-19, que permitían reutilizar fotos de hasta diez años, comprometiendo la capacidad de USCIS para verificar a los extranjeros.

Por otro lado, explicaron que ciertos formularios clave, como la Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (I-90), la Solicitud de Ajuste de Estatus (I-485), la Solicitud de Naturalización (N-400) y la Solicitud de Certificado de Ciudadanía (N-600), requerirán una foto nueva obligatoria.

En este sentido, afirmaron que este cambio de política se alinea con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de modernizar los procesos de investigación y verificación.

