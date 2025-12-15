Trump destaca a Hanukkah como símbolo de victoria

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos emitió un mensaje oficial para expresar sus «más cálidos saludos» a la comunidad judía global y nacional al iniciar la celebración de Hanukkah el Festival de las Luces.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario describió la festividad como una «temporada alegre de reflexión y esperanza».

De la misma manera, el mensaje presidencial profundizó en el significado histórico y teológico de la celebración:

Triunfo de la Libertad: Hace más de 2,000 años, el pueblo judío se levantó en armas «contra las fuerzas de la tiranía» para recuperar su libertad de culto, luchando por los derechos inalienables «otorgados por nuestro Creador».

Hace más de 2,000 años, el pueblo judío se levantó en armas «contra las fuerzas de la tiranía» para recuperar su libertad de culto, luchando por los derechos inalienables «otorgados por nuestro Creador». Rededicación y Milagro: Tras su «tremenda victoria», buscaron volver a dedicar el Templo Sagrado. Según la tradición, aunque solo tenían aceite para encender la lámpara del Templo durante una noche, esta permaneció encendida durante ocho días , en lo que fue una «gloriosa señal de la providencia divina del Todopoderoso».

Tras su «tremenda victoria», buscaron volver a dedicar el Templo Sagrado. Según la tradición, aunque solo tenían aceite para encender la lámpara del Templo durante una noche, esta permaneció encendida durante , en lo que fue una «gloriosa señal de la providencia divina del Todopoderoso». Significado de la Menorá: El encendido de la menorá durante ocho días simboliza la «victoria de la luz sobre la oscuridad» y el «eterno triunfo del bien sobre el mal». Hanukkah es, por tanto, una «acción de gracias por estos milagros».

Ver más: Atentado terrorista en Australia deja decenas de muertos y heridos

La libertad de culto como principio americano

Por otro lado, el Presidente vinculó la festividad con los principios fundacionales de los Estados Unidos. El candelabro sigue siendo un símbolo duradero de la libertad y del ideal expresado por George Washington a la Congregación Hebrea en Newport.

De la misma manera, destacó que este ideal se resume en que cada ciudadano «se sentará seguro bajo su propia vid e higuera y no habrá nadie que lo asuste».

«Mi Administración continúa apoyando firmemente al pueblo judío y defendiendo el derecho de todo creyente a adorar libremente y sin temor a la persecución», culminó Trump.

Video: Más de 420 niños de East Elementary School recibieron juguetes en esta Navidad