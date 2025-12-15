FBI intensifica investigación del tiroteo en la Universidad de Brown

Rhode Island.- Tras el devastador tiroteo en el campus de Brown University el sábado 13 de diciembre, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dejó nueve heridos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una operación de «campaña total 24/7» para llevar a los responsables ante la justicia.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el tiroteo se concentró en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Las víctimas heridas, ocho de las cuales fueron hospitalizadas, se encuentran en «estado crítico pero estable».

De la misma manera, el Director del FBI, Kash Patel, comunicó la mañana del lunes 15 de diciembre que la oficina de Boston había desplegado recursos significativos para la investigación.

An update on the @FBI response at Brown University:@FBIBoston established a command post to intake, develop and analyze leads, and run them to ground. We activated the FBI's Cellular Analysis Survey Team, to provide critical geolocation capabilities.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el Equipo de Tareas de Calles Seguras del FBI Boston logró detener a una persona de interés en un hotel de Coventry, RI, utilizando una pista de la Policía de Providence.

Sin embargo, las autoridades de la Universidad de Brown confirmó que la policía de Providence liberó al individuo el domingo 14 de diciembre. El Fiscal General de Rhode Island afirmó, en un evento de prensa, que «no hay base» para considerar al liberado una persona de interés en la investigación.

Providence police announced late on Sunday night that they have released the individual they had detained in connection with the investigation into the shooting on the Brown campus on Saturday, Dec. 14, which claimed the lives of two Brown students and injured nine others.

Movilización de recursos federales y tecnológicos

Por su parte el director del FBI, Patel detalló la intensa respuesta del FBI, que incluye el uso de tecnología avanzada y personal especializado.

Detalló que se estableció una base de operaciones por parte de FBI Boston para gestionar la recepción, el desarrollo y el análisis de todas las pistas.

De la misma manera, indicaron que se activó el Equipo de Inspección de Análisis Celular (CAST) del FBI para proporcionar capacidades cruciales de geolocalización.

Por último, indicó que se han movilizado recursos a nivel local y nacional, incluyendo elementos de la Sede Central y del Laboratorio del FBI, para procesar y reconstruir meticulosamente la escena del tiroteo.

Por último, anunciaron que se ha implementado un portal de recepción de medios digitales para que el público pueda compartir fácilmente imágenes y videos relacionados con el incidente.

