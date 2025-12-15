martes, diciembre 16, 2025
Modified date:

FBI intensifica investigación del tiroteo en la Universidad de Brown

ESTADOS UNIDOS
22
FBI intensifica investigación del tiroteo en la Universidad de Brown
Foto: Cortesía X @FBIDirectorKash
Maria Gabriela Perez

Rhode Island.-  Tras el devastador tiroteo en el campus de Brown University el sábado 13 de diciembre, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dejó nueve heridos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una operación de «campaña total 24/7» para llevar a los responsables ante la justicia.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el tiroteo se concentró en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Las víctimas heridas, ocho de las cuales fueron hospitalizadas, se encuentran en «estado crítico pero estable».

De la misma manera, el Director del FBI, Kash Patel, comunicó la mañana del lunes 15 de diciembre que la oficina de Boston había desplegado recursos significativos para la investigación.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el Equipo de Tareas de Calles Seguras del FBI Boston logró detener a una persona de interés en un hotel de Coventry, RI, utilizando una pista de la Policía de Providence.

Sin embargo, las autoridades de la Universidad de Brown confirmó que la policía de Providence liberó al individuo el domingo 14 de diciembre. El Fiscal General de Rhode Island afirmó, en un evento de prensa, que «no hay base» para considerar al liberado una persona de interés en la investigación.

Movilización de recursos federales y tecnológicos

Por su parte el director del FBI, Patel detalló la intensa respuesta del FBI, que incluye el uso de tecnología avanzada y personal especializado.

Ver más: Cuatro detenidos y cinco armas incautadas en Northlake Mall Drive

Detalló que se estableció una base de operaciones por parte de FBI Boston para gestionar la recepción, el desarrollo y el análisis de todas las pistas.

De la misma manera, indicaron que se activó el Equipo de Inspección de Análisis Celular (CAST) del FBI para proporcionar capacidades cruciales de geolocalización.

Por último, indicó que se han movilizado recursos a nivel local y nacional, incluyendo elementos de la Sede Central y del Laboratorio del FBI, para procesar y reconstruir meticulosamente la escena del tiroteo.

Por último, anunciaron que se ha implementado un portal de recepción de medios digitales para que el público pueda compartir fácilmente imágenes y videos relacionados con el incidente.

Video: Más de 420 niños de East Elementary School recibieron juguetes en esta Navidad

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
160,992FansMe gusta
20,853SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,000SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,942SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.