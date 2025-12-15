Emiten advertencias de tormenta invernal en varios estados de EE.UU.

Washington.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió advertencias de tormenta invernal para varios estados del país, en la que alertan las acumulaciones significativas de nieve y vientos intensos.

A través de su portal web, indicaron que las alertas afectan principalmente a estados en el noreste, incluyendo Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva Jersey, Maryland y Alaska.

En este sentido, las autoridades pidieron a los ciudadanos que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones oficiales, dado que las condiciones se esperan durante los próximos días.

En las publicaciones el NWS sostuvo que las nevadas podrían alcanzar hasta 38 centímetros (15 pulgadas), con ráfagas de viento que podrían superar los 72 kilómetros por hora (45 millas por hora).

Virginia y Pensilvania los más afectados

De la misma manera, detallaron que Virginia occidental y el oeste de Pensilvania, serán las zonas más expuestas. Localidades como Ambridge, Lower Burrell y Fairmont esperan hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve. Los vientos sostenidos oscilarán entre 56 y 72 kilómetros por hora (35 a 45 millas por hora).

Por último, indicaron que en New Jersey se prevé que las regiones central, norte y sur registren entre 10 y 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de nieve. El NWS advierte que esto complicará «gravemente los desplazamientos».

Now that the storm is over, remember to remove snow and ice from your car before you drive. Crews will work throughout the day to keep roads clear and safe as high winds may blow snow back onto roads. Give crews room to work. #WinterWeather #ReadyNJ #511NJ pic.twitter.com/2B7tUztnn9 — NJDOT (@NewJerseyDOT) December 14, 2025

En este sentido, las autoridades enfatizaron la importancia de prepararse ante la posibilidad de nevadas intensas y las ráfagas de viento, que afectarán la movilidad y la seguridad de la población.

Video: Clima Extremo Precaución