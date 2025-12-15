Boric recibe a Kast en La Moneda tras su victoria en las elecciones presidenciales

Santiago de Chile.- El actual presidente de Chile, Gabriel Boric Font, recibió el lunes 15 de diciembre en el Palacio de La Moneda al Presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde indicó que la reunión, que se llevó a cabo tal como se había acordado en la tradicional llamada telefónica, marcando el inicio formal de un proceso de transición de mando que el Presidente Boric calificó como «ordenado y ejemplar».

Ver más: Detenido el expresidente boliviano Luis Arce en La Paz

Boric enfatizó la importancia de la colaboración, declarando que «La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país».

Es de mencionar, que la reunión se produce tras la contundente victoria de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y candidato de extrema derecha, en la elección presidencial.

Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar. La capacidad de… pic.twitter.com/WcyhuY46cA — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 15, 2025

Jeannette Jara reconoció la derrota

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó una ventaja irremontable para Kast, quien, con el 83,43% de los votos escrutados, alcanzó el 58,61% de las preferencias.

📊 Resultados preliminares Segunda Votación Presidencial. 83,43% de mesas escrutadas: 🔹J. Jara: 41,39%

🔹J. Antonio Kast: 58,61% — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

Su competidora, Jeannette Jara, candidata de la centroizquierda, obtuvo el 41,39% de los votos.

Jara reconoció su derrota, felicitando al Presidente electo tanto por vía telefónica como a través de su cuenta de X.»La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile».

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que José Antonio Kast, abogado, exdiputado y ultracatólico de 59 años, se convierte en el primer político de tendencia pinochetista en alcanzar la presidencia desde la restauración democrática.

Su mandato, que comienza el 11 de marzo, se enfocará en un programa de corte neoliberal, con promesas de «megarecortes» y una política de «mano dura» contra la delincuencia y la migración irregular.

Video: Las mujeres levantaron su voz en el IV Encuentro de Mujeres Refugiadas y Migrantes