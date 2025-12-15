martes, diciembre 16, 2025
Modified date:

Boric recibe a Kast en La Moneda tras su victoria en las elecciones presidenciales

Boric recibe a Kast en La Moneda tras su victoria en las elecciones presidenciales
Foto: Cortesía X @GabrielBoric
Maria Gabriela Perez

Santiago de Chile.- El actual presidente de Chile, Gabriel Boric Font, recibió el lunes 15 de diciembre en el Palacio de La Moneda al Presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde indicó que la reunión, que se llevó a cabo tal como se había acordado en la tradicional llamada telefónica, marcando el inicio formal de un proceso de transición de mando que el Presidente Boric calificó como «ordenado y ejemplar».

Boric enfatizó la importancia de la colaboración, declarando que «La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país».

Es de mencionar, que la reunión se produce tras la contundente victoria de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y candidato de extrema derecha, en la elección presidencial.

Jeannette Jara reconoció la derrota

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) confirmó una ventaja irremontable para Kast, quien, con el 83,43% de los votos escrutados, alcanzó el 58,61% de las preferencias.

Su competidora, Jeannette Jara, candidata de la centroizquierda, obtuvo el 41,39% de los votos.

Jara reconoció su derrota, felicitando al Presidente electo tanto por vía telefónica como a través de su cuenta de X.»La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile».

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que José Antonio Kast, abogado, exdiputado y ultracatólico de 59 años, se convierte en el primer político de tendencia pinochetista en alcanzar la presidencia desde la restauración democrática.

Su mandato, que comienza el 11 de marzo, se enfocará en un programa de corte neoliberal, con promesas de «megarecortes» y una política de «mano dura» contra la delincuencia y la migración irregular.

