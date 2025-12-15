martes, diciembre 16, 2025
Modified date:

Autoridades investigan la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa

ENTRETENIMIENTO
Autoridades investigan la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa
Foto: Cortesía X @CAgovernor
Maria Gabriela Perez

Los Ángeles.- Autoridades policiales de Los Ángeles anunciaron la investigación sobre la muerte del reconocido y aclamado director, actor y productor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, en su mansión en el área de Brentwood.

A través de varios medios de comunicación se conoció que ambos fueron encontrados muertos con aparentes heridas de arma blanca. La Policía de Los Ángeles (LAPD) ha confirmado que están investigando el caso como homicidio, aunque no han revelado oficialmente la identidad de las víctimas.

En rueda de prensa el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, confirmó que la investigación está en curso y declaró que, hasta el momento, «Nadie ha sido detenido» ni se está interrogando a nadie en calidad de sospechoso.

Destacó que la policía busca establecer comunicación con todos los miembros posibles de la familia.

Personalidades estadounidenses lamentaron la muerte

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lamentó la «trágica pérdida» de la pareja y manifestó su profundo respeto por Reiner, a quien describió como un «aclamado actor, director, productor, escritor y activista político» que siempre usó sus talentos «en el servicio a los demás».

De la misma manera, el gobernador de California, Gavin Newson utilizó sus redes sociales para manifestar tener “el corazón roto” por la noticia y calificó a Reiner como el «genio de gran corazón» detrás de muchas historias clásicas.

“Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos, con proyectos tan diversos como La princesa prometida y Algunos hombres buenos. Su empatía ilimitada hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás, y animándonos a soñar en grande”.

Asimismo, el expresidente estadounidense, Barack Obama señaló que él y su esposa estaban «desconsolados» y que los logros de Reiner en cine y televisión «nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla».

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
