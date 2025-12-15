martes, diciembre 16, 2025
Atentado terrorista en Australia deja decenas de muertos y heridos

Atentado terrorista en Australia deja decenas de muertos y heridos
Foto: Cortesía X @AlboMP
Maria Gabriela Perez

Sídney.- El gobierno australiano, encabezado por el primer ministro Anthony Albanese, intensificó las investigaciones tras el ataque terrorista registrado el domingo 14 de diciembre en el área de Bondi, Sídney.

A través de un comunicado, Albanese detalló que ha mantenido contacto con el Comisionado de la Policía Federal Australiana (AFP) y el Primer Ministro de Nueva Gales del Sur (NSW Premier) para asegurar un trabajo conjunto con la Policía de NSW, con el compromiso de ofrecer actualizaciones a medida que se confirme la información.

De la misma manera, el Primer Ministro extendió su apoyo a «cada persona afectada» y enfatizó que los equipos de emergencia y la policía están en el terreno enfocados en salvar vidas.

Balance de víctimas

Por su parte, medios de comunicación indicaron que el balance del ataque terrorista ha contabilizado al menos 16 personas fallecidas y 40 heridas, incluyendo menores.

Detallaron que la cifra total de muertos asciende a 16, con 14 personas que perdieron la vida en el lugar y dos (una niña de 10 años y un hombre de 40) que fallecieron posteriormente en el hospital.

De la misma manera, se conoció que las víctimas fatales tenían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre las cinco identidades confirmadas públicamente se encuentran dos rabinos y un ciudadano francés.

Por otro lado, trascendió que de cinco de los 40 heridos permanecen en estado crítico.

Identificaron a los responsables

Asimismo, la policía de NSW identificó a los dos responsables del ataque como padre e hijo, un hombre de 50 años y su hijo de 24. Las autoridades confirmaron la situación de ambos:

  • El hombre de 50 años resultó muerto tras el enfrentamiento con la policía.
  • El hijo, de 24 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico, bajo custodia policial.

Por último, señalaron que el atacante fallecido poseía una licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. Además, indicaron que seis armas en total fueron incautadas de la escena del ataque y de la vivienda en Campsie, donde se alojaban.

