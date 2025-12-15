Arrestan a dominicano por posesión ilegal de armas de fuego en Virginia

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con la Policía Estatal de Virginia (VSP), detuvo a un migrante indocumentado en North Chesterfield, Virginia.
En un comunicado, identificaron al detenido como Alis Deyvi Goris-Andujar, un ciudadano de la República Dominicana de 38 años,quien fue arrestado el 11 de noviembre tras una breve persecución a pie.
Explicaron que Goris-Andujar era buscado por presuntamente vender cocaína en una barbería local y había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos sin inspección.
Incautaron dos armas de fuego ilegales
De la misma manera, señalaron que una búsqueda en su residencia reveló la posesión de dos armas de fuego ilegales, incluyendo un rifle tipo AR y una pistola con cargadores de alta capacidad, las cuales fueron incautadas.
Ver más: Arrestan a un terrorista de la MS-13, alias “Fantasma” en Nebraska
Al respecto, el director de la Oficina de Campo de ICE en Washington D.C., Robert Guadian, declaró que Goris-Andujar representaba una «amenaza significativa» para las comunidades de Virginia.
Señalaron que Goris-Andujar ha sido procesado por violaciones de inmigración y se le ha entregado una notificación para comparecer ante un juez de inmigración. Se espera que permanezca en custodia de ICE pendiente de su proceso de deportación.
Por último, ICE recordó a la ciudadanía que puede reportar información sobre actividad criminal de extranjeros llamando a la línea de pistas de ICE.
Video: En pausa peticiones de asilo