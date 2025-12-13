Charlotte, NC.- Una encuesta realizada por la organización El Pueblo muestra que la comunidad inmigrante latina en Carolina del Norte ya vivía bajo un clima de miedo generalizado y aislamiento debido a las políticas antiinmigrantes, incluso antes de los arrestos masivos realizados en noviembre por agentes federales de inmigración en diferentes ciudades del estado.

La encuesta, efectuada entre el 9 de agosto y el 12 de octubre a 1,091 inmigrantes latinos residentes en el condado de Wake y otras ciudades del estado, revela que el nivel de preocupación de esta comunidad aumentó este año debido a las políticas antiinmigrantes a nivel federal y estatal.

Un 71% de los encuestados dijo estar más preocupado ahora que el año pasado y entre sus principales preocupaciones, la mayoría mencionó el miedo a la separación familiar, la presencia de agentes de inmigración en su vecindario y ser detenido o deportado.

La encuesta también muestra un mayor aislamiento y vulnerabilidad entre los inmigrantes latinos debido al temor que generan las políticas antiinmigrantes.

La mayoría de los encuestados respondieron que debido a ese temor dejaron de realizar paseos familiares (39% respuestas), asistir a eventos comunitarios (27%) y evitaron pedir ayuda (23%) o denunciar abusos (20%).

“Ese miedo generalizado y esa tendencia a autoaislarse parecen ser sólo la punta del iceberg de las graves consecuencias de políticas antiinmigrantes y la inhumana campaña de deportaciones masivas que enfrenta nuestra comunidad”, dijo Karina Neyra, directora de Inversión Comunitaria de El Pueblo. “Una situación que solo puede haberse agudizado tras los arrestos masivos realizados en noviembre en el estado y que seguramente tendrán un impacto a largo plazo en la salud mental y el bienestar de las familias inmigrantes”.

La encuesta revela también las crecientes necesidades de la comunidad inmigrante latina en el estado, desde información sobre sus derechos hasta servicios legales, atención de salud, trabajo y alimentos.

“Los datos de la encuesta muestran cómo nuestra comunidad está siendo cada vez más marginalizada y vulnerable a consecuencia de las políticas antiinmigrantes”, dijo Helen, organizadora de política de El Pueblo. “No sólo evitan pedir ayuda y denunciar abusos por temor a las consecuencias migratorias, no tienen acceso a prácticamente ningún beneficio, mientras sus desafíos van en aumento”.

Lee también: El Pueblo rechaza proyectos de ley antiinmigrantes en NC

La encuesta mostró también un rechazo a las políticas que obligan a las agencias y autoridades locales y estatales a colaborar con las agencias federales de inmigración.

Un 66% de los encuestados dijo que su principal pedido a las autoridades electas locales para ayudar a la comunidad inmigrante sería no colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Además, un 55% pidió más programas de ayuda para los inmigrantes y un 41% más servicios en español.

La encuesta comunitaria realizada por El Pueblo está disponible en su sitio web www.elpueblo.org

El Pueblo realizó la encuesta con el objetivo de conocer mejor las necesidades y preocupaciones de la comunidad inmigrante latina en el condado de Wake y sus alrededores, luego de lanzar a comienzos de año la guía de emergencia Familias Seguras, que contiene información sobre cómo actuar en caso de una detención por parte de agentes de inmigración y cómo hacer un plan familiar para enfrentar una posible detención o deportación.

Video: Redadas en NC Información clave para actuar con calma y preparación