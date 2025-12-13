Identifican a víctima y sospechoso de homicidio en la cuadra 2300 Sanders Avenue

Charlotte, NC.- Los detectives de Homicidios y Personas Desaparecidas del CMPD identificaron a Lorenza Thomas Inman Jr., de 38 años de edad, como sospechoso en este caso y obtuvieron órdenes de arresto.

Death Investigation in the Metro Division https://t.co/Fsop8R9bZh — CMPD News (@CMPD) December 11, 2025

El viernes 12 de diciembre de 2025, VCAT localizó y arrestó a Inman en Maxton, Carolina del Norte.

Inman fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (CEL), donde fue interrogado por detectives. Al finalizar la entrevista, Inman fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

A Inman se le acusa de:

Asesinato

Agresión a una mujer

Delito menor de violencia doméstica.

La familia de Baker ha sido notificada del arresto.

El hecho

Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de muerte en la cuadra 2300 de Sanders Avenue en la División Metro. El jueves 11 de diciembre, aproximadamente a las 9:35 am, los oficiales localizaron a una víctima inconsciente en un vehículo en la cuadra 2300 Sanders Avenue. Lee también: Investigan homicidio en la cuadra 4800 Tuckaseegee Road Tras una investigación más exhaustiva, los agentes declararon a la víctima fallecida en el lugar. La causa de la muerte se desconoce por el momento. La víctima en este caso ha sido identificada como Frezja Matisse Baker, de 31 años. Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Buhr es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte los informes: 20251206-1536-00, 20251211-0935-00.

