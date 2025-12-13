Identifican a víctima y sospechoso de homicidio en la cuadra 2300 Sanders Avenue

Death Investigation in the Metro Division https://t.co/Fsop8R9bZh
- Asesinato
- Agresión a una mujer
- Delito menor de violencia doméstica.
El hecho
Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de muerte en la cuadra 2300 de Sanders Avenue en la División Metro.
El jueves 11 de diciembre, aproximadamente a las 9:35 am, los oficiales localizaron a una víctima inconsciente en un vehículo en la cuadra 2300 Sanders Avenue.
Tras una investigación más exhaustiva, los agentes declararon a la víctima fallecida en el lugar. La causa de la muerte se desconoce por el momento.
La víctima en este caso ha sido identificada como Frezja Matisse Baker, de 31 años.
Investigación en curso
