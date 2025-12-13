New Bern, NC.- Las autoridades del condado Craven avanzaron esta semana en una investigación penal relacionada con un presunto delito sexual contra un menor, luego de recibir una denuncia formal que activó los protocolos de actuación de la Oficina del Sheriff. El caso se originó el 10 de diciembre de 2025, cuando la agencia recibió un informe que alertó sobre conductas clasificadas como libertades indecentes con un menor de edad.

Tras conocer la denuncia, el Departamento de Investigaciones Criminales del Sheriff del condado Craven asumió el caso y desplegó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Durante las diligencias, los investigadores reunieron información, analizaron evidencias y realizaron entrevistas que permitieron identificar a un sospechoso concreto.

Como resultado de ese proceso, los agentes señalaron a Lawrence Davis Duckett, de 68 años, residente de Bear Hole Road, en la localidad de Vanceboro, Carolina del Norte, como presunto responsable del delito investigado. La identificación del sospechoso marcó un punto clave en el avance del caso y permitió a las autoridades solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

El 11 de diciembre de 2025, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la vivienda de Duckett. Durante el procedimiento, los agentes actuaron conforme a la ley y mantuvieron control total de la situación. La intervención concluyó sin incidentes, y las autoridades procedieron a la detención del acusado en el lugar.

Luego del arresto, los oficiales trasladaron a Duckett a la instalación de confinamiento del condado Craven, donde permanece bajo custodia mientras el sistema judicial continúa con el proceso correspondiente. Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha informado sobre audiencias iniciales ni sobre posibles fechas de comparecencia ante un juez.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los menores y destacaron la importancia de que la comunidad reporte cualquier situación sospechosa que involucre abuso o conductas inapropiadas. Según indicaron, la colaboración ciudadana resulta fundamental para iniciar investigaciones oportunas y prevenir daños mayores.

El caso continúa en etapa de desarrollo, y los investigadores mantienen abiertas las líneas de indagación para determinar si existen otros elementos relevantes o posibles víctimas relacionadas con los hechos denunciados. La Oficina del Sheriff del condado Craven aseguró que proporcionará información adicional a medida que avance el proceso judicial, siempre dentro de los límites que establece la ley.

